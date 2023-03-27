主人遭斬死劫財 鸚鵡悲慟不吃不喝 一個怪異舉動令兇手落網

動物有靈性……印度北方邦一名已婚婦人身中14刀倒斃家中，家人發現案發後寵物鸚鵡不吃不喝，當提及死者侄女時，鸚鵡就異常激動，且重複尖聲叫著侄女名字。驚人的是，警方調查發現，侄女原來就是殺人兇手。經過多年審訊，法院上周終有裁決。

案發於2014年2月某晚，當地主要報章《Agra》總編輯夏爾馬(Vijay Sharma)晚上回家後發現妻子和愛犬遭亂刀斬死，家裡財物被洗劫一空。夏爾馬其後發現鸚鵡不吃不喝、行為異常，他懷疑鸚鵡可能目睹兇殺過程，就在牠面前逐一唸出嫌疑人的名字，當說到侄女「阿舒」(Ashu)的名字時，鸚鵡就變得異常激動，不斷重複尖叫著：「阿舒！阿舒！」

夏爾馬立即通報警方，要求他們審問阿舒，阿舒隨即被捕。往後的審訊中，她對殺人供認不諱，表示與友人在死者家中偷竊時被撞破，便用刀刺斃對方，寵物狗不斷吠叫，亦連刺牠9刀，一併殺害。