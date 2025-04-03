主人離世狗狗參加葬禮狂挖泥不肯走　令26萬網民心疼(有片)

秘魯一名男子離世後，與他密不可分的愛犬，獲家屬帶到喪禮，跟主人作最後道別，詎料狗狗跳進放棺木的土坑，似有不捨，久久不願意離開。這段令人心酸的影片在網上轉載，讓26.5萬人心疼按讚。
綜合報道，秘魯男子Jacinto於今年3月初離世，家人沉痛地送他最後一程，並帶同其愛犬「Crispín」參加葬禮，狗狗似乎亦知道這是跟主人作最後道別，跳到擺敨放棺木的土坑，不斷挖泥和嗅聞，久久不願離去。Jacinto的表妹Natalia拍下這段令人感慨的畫面，上載影片分享平台Tiktok表示：「Crispín一直在他(Jacinto)身邊陪著，一直到他離世那天。」
網民：現在我慶幸我的狗狗比我早走
現場所有人都目睹這個情境。死者的家人說，其實也不意外，因為Crispín和主人的感情有多麼密切，「他們是最好的朋友，我想Crispín在用自己的方法說再見」。家人看到狗狗的舉動也非常感動，並感謝Crispín陪伴主人。
不少網民亦被影片所感動：「看到牠在挖地，我忍不住哭了」、「現在我慶幸我的狗狗比我早走，我可以控制傷痛，很難想像如果我比牠早離開，牠該怎麼辦才好。」、「牠想要主人回來，太揪心了」、「希望家人領養牠，跟以前的主人一樣疼愛牠」。