主人離世狗狗參加葬禮狂挖泥不肯走　令26萬網民心疼(有片)

秘魯一名男子離世後，與他密不可分的愛犬，獲家屬帶到喪禮，跟主人作最後道別，詎料狗狗跳進放棺木的土坑，似有不捨，久久不願意離開。這段令人心酸的影片在網上轉載，讓26.5萬人心疼按讚。

綜合報道，秘魯男子Jacinto於今年3月初離世，家人沉痛地送他最後一程，並帶同其愛犬「Crispín」參加葬禮，狗狗似乎亦知道這是跟主人作最後道別，跳到擺敨放棺木的土坑，不斷挖泥和嗅聞，久久不願離去。Jacinto的表妹Natalia拍下這段令人感慨的畫面，上載影片分享平台Tiktok表示：「Crispín一直在他(Jacinto)身邊陪著，一直到他離世那天。」