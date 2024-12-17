主審法官總統委任 尹錫悅彈劾案聖誕後開庭

南韓總統尹錫悅的彈劾案進入司法程序，憲法法院發言人昨召開記者會宣布，將在本月27日(下周五)即聖誕節後舉行審前聆訊，傳喚各方當事人分別陳述案情及爭議的焦點，制定審理計劃的程式。該聆訊將公開舉行，但當事人沒有出席義務。憲法法院將在審前聆訊結束後，再決定正式開庭審訊日期。主審法官為鄭亨植，他立場保守，去年12月由尹錫悅提名及任命。

南韓憲法法院由9名法官組成，當中3人由總統提名，大法院院長及國會則各提名3人。由總統提名的3名法官中，除了鄭亨植，其餘兩人由在野共同民主黨籍的前總統文在寅任命。憲法法院是次透過抽籤形式選定鄭亨植為該案主審。主審法官原則上不公開，但2016年前總統朴槿惠彈劾案審理時，曾因考量案件重要性而公開。憲法法院發言人向記者強調，憲法法院全部法官均會參與審前聆訊，所以主審法官不能影響案件的審理速度和方向。