主審法官總統委任 尹錫悅彈劾案聖誕後開庭

南韓總統尹錫悅的彈劾案進入司法程序，憲法法院發言人昨召開記者會宣布，將在本月27日(下周五)即聖誕節後舉行審前聆訊，傳喚各方當事人分別陳述案情及爭議的焦點，制定審理計劃的程式。該聆訊將公開舉行，但當事人沒有出席義務。憲法法院將在審前聆訊結束後，再決定正式開庭審訊日期。主審法官為鄭亨植，他立場保守，去年12月由尹錫悅提名及任命。
南韓憲法法院由9名法官組成，當中3人由總統提名，大法院院長及國會則各提名3人。由總統提名的3名法官中，除了鄭亨植，其餘兩人由在野共同民主黨籍的前總統文在寅任命。憲法法院是次透過抽籤形式選定鄭亨植為該案主審。主審法官原則上不公開，但2016年前總統朴槿惠彈劾案審理時，曾因考量案件重要性而公開。憲法法院發言人向記者強調，憲法法院全部法官均會參與審前聆訊，所以主審法官不能影響案件的審理速度和方向。
外界料4月審結
發言人又指，審前聆訊將釐清審訊主要議題、審視證據，以及決定證人的挑選。在聆訊中，會盡快取得檢方、警方和其他負責機構的調查報告。發言人表示，法院會盡快處理今次彈劾案。據悉，尹錫悅已組成法律團隊應戰。《南韓時報》稱，一般預料案件4月會審結，因其中兩名法官4月18日退休。
國會上周六表決通過彈劾尹錫悅。按照程序，彈劾案在國會獲得通過後交由憲法法院審理，審理期限180天。按規定，憲法法院9名法官中須最少7人出席、6人贊成才能確認彈劾、罷免總統。但目前3個法官職位還未有委任，僅以6人體制運作。為避免職能癱瘓，憲法法院已暫時將審理案件規定的出席人數降為6人。朝野政黨均稱將提名法官填補空缺，預期12月底通過任命。最少6名法官支持才可罷免尹錫悅，若未達此門檻，彈劾案將駁回。對上兩次總統彈劾案審理均少於180天，盧武鉉需時63天，朴槿惠則91天。