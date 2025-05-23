主播穿羊水　淡定直播3小時坦言「我寧願返工」(有片)

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)紐約地方台，一名女主播在預產期過後2天破羊水，當時她人正坐在主播台上，更堅持直播多3小時後才去醫院，令場內同事都十分緊張，還不斷幫她計算子宮收縮時間。

綜合報道，事發於周三(21日)CBS6女主播Julia Dunn於直播期間報道：「我們今早有突發新聞，確切地說，Olivia的羊水穿了。」她所指的正是鏡頭中的另一名女主播Olivia Jaquith。明明穿羊水，Olivia仍然神情淡定，強調只是分娩初期，副控室內的同事緊張到看不下去，高舉白紙要她快去醫院，但廣告後回來，Olivia還在原位。Julia強調：「這是她的選擇，要這樣做。」Olivia還坦言：「沒錯，我寧願上班也不要去醫院。」