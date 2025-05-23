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國際
2025-05-23 15:00:00

主播穿羊水　淡定直播3小時坦言「我寧願返工」(有片)

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主播穿羊水，淡定直播3小時坦言「我寧願返工」。(X)

主播穿羊水，淡定直播3小時坦言「我寧願返工」。(X)

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)紐約地方台，一名女主播在預產期過後2天破羊水，當時她人正坐在主播台上，更堅持直播多3小時後才去醫院，令場內同事都十分緊張，還不斷幫她計算子宮收縮時間。

綜合報道，事發於周三(21)CBS6女主播Julia Dunn於直播期間報道：「我們今早有突發新聞，確切地說，Olivia的羊水穿了。」她所指的正是鏡頭中的另一名女主播Olivia Jaquith。明明穿羊水，Olivia仍然神情淡定，強調只是分娩初期，副控室內的同事緊張到看不下去，高舉白紙要她快去醫院，但廣告後回來，Olivia還在原位。Julia強調：「這是她的選擇，要這樣做。」Olivia還坦言：「沒錯，我寧願上班也不要去醫院。」

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(左起)Olivia Jaquith、Julia Dunn。(X) 明明穿羊水，Olivia仍然神情淡定，強調只是分娩初期。(X)

同事：待孩子長大會將這事告訴他

報道指，當日是Olivia預產期後2天，場內的同事都非常擔心，不停幫她計算宮縮時間。Julia忍不住問：「2分鐘收縮1次嗎？」Olivia回應：「沒有，是有一次，但已經好幾分鐘之前，現在狀況還行。」直至Olivia完成3小時直播，她才前往醫院檢查，Julia翌日在社交平台分享相關影片，並宣布Olivia已誕下一個男嬰，更笑言：「待孩子長大，我會將這件事告訴他」。不過，有醫生則嚴正提醒：「如果你感受到羊水破了，就應該要到院檢查」。

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