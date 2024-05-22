乘客無扣安全帶拋飛 新航遇強勁氣流1死30傷

飛行紀錄良好的新加坡航空公司昨發生奪命氣流事故，一架載有211名乘客和18名機組人員的波音777客機，從英國倫敦起飛往新加坡樟宜機場，途中遇到強勁氣流須轉飛泰國急降曼谷機場，造成1名乘客死亡，另30人受傷。曼谷機場當局稱，死者為一名73歲英國男子，似乎是死於心臟病發；有7人傷勢嚴重，他們都是頭部受傷，以及9名機組人員送院。有乘客稱，事發時客機突急劇下降，沒有扣安全帶的乘客被拋飛至天花板。因此在航程中乘客還是扣上安全帶為妙。

客機5分鐘內急降6000呎 航班編號為SQ321新航客機，周一晚10時38分從倫敦希思羅機場起飛。路透社稱，根據航班追蹤網站資料，客機起飛11小時後，於鄰近緬甸空域遇上強勁氣流，於5分鐘內從37,000呎急降至31,000呎，即下跌6,000呎。客機最後於當地時間周二下午3時45分降落曼谷機場，當局派出多部救護車到停機坪戒備，有人需由擔架送院。28歲學生Dzafran Azmir稱，「飛機突然向上傾斜，不斷震動，我開始感到害怕會有事發生。非常突然地，飛機突然急劇下降，全部坐著沒有扣上安全帶的人立即拋到天花板。部分人頭撞上方的行李架，撞凹了行李架，也有人撞上燈和氧氣罩所在位置，撞爛了它們。」有乘客指機長並無廣播將遇氣流。

