乘客無扣安全帶拋飛 新航遇強勁氣流1死30傷

飛行紀錄良好的新加坡航空公司昨發生奪命氣流事故，一架載有211名乘客和18名機組人員的波音777客機，從英國倫敦起飛往新加坡樟宜機場，途中遇到強勁氣流須轉飛泰國急降曼谷機場，造成1名乘客死亡，另30人受傷。曼谷機場當局稱，死者為一名73歲英國男子，似乎是死於心臟病發；有7人傷勢嚴重，他們都是頭部受傷，以及9名機組人員送院。有乘客稱，事發時客機突急劇下降，沒有扣安全帶的乘客被拋飛至天花板。因此在航程中乘客還是扣上安全帶為妙。
客機5分鐘內急降6000呎
航班編號為SQ321新航客機，周一晚10時38分從倫敦希思羅機場起飛。路透社稱，根據航班追蹤網站資料，客機起飛11小時後，於鄰近緬甸空域遇上強勁氣流，於5分鐘內從37,000呎急降至31,000呎，即下跌6,000呎。客機最後於當地時間周二下午3時45分降落曼谷機場，當局派出多部救護車到停機坪戒備，有人需由擔架送院。28歲學生Dzafran Azmir稱，「飛機突然向上傾斜，不斷震動，我開始感到害怕會有事發生。非常突然地，飛機突然急劇下降，全部坐著沒有扣上安全帶的人立即拋到天花板。部分人頭撞上方的行李架，撞凹了行李架，也有人撞上燈和氧氣罩所在位置，撞爛了它們。」有乘客指機長並無廣播將遇氣流。
空姐撞傷血流披面
有圖片可見，一名空姐事後坐在座位上，她被撞傷血流披面。另有乘客撞至耳朵流血。事發初時，有報道指事故造成2人死亡。曼谷機場當局稱，相信機上乘客當時正食早餐，而男死者的妻子陪伴他送院。受輕傷人士治療後已出院，無送院乘客和機組人員則在機艙內接受檢查和在曼谷機場接受簡單治療。