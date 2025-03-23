乘客稱便秘佔用廁所30分鐘 遭機師破門拖出露下體怒告聯合航空

美國一名男子入稟紐約曼克頓法院控告美國聯合航空公司，指早前乘坐飛機從墨西哥圖盧姆飛往美國侯斯頓，遭到機師破門強行從廁所拖出，導致他眾目睽睽下露出下體。報道指，該名男子「霸佔」機艙廁所長達30分鐘引起機組人員懷疑，他聲稱是因為便秘。
來自新澤西的東正教猶太裔乘客Yisroel Liebb上周三的入稟狀稱，遭到聯合航空和美國國土安全部的不友善對待，指後者的執法人員上飛機後用手銬鎖他帶走。他與同行朋友Jacob Sebbag亦被逼錯過轉飛往紐約的接駁航班，而海關和邊境保護局人員則帶他們穿過機場客運大樓「遊街」到扣留中心，並搜查他們的行李。
聯合航空乘客便秘｜還未拉上褲子便遭拖出廁所
根據Liebb的入稟狀，事發在1月28日，他進入機尾廁所約20分鐘後，空中服務員叫醒朋友Sebbag去廁所查看他情況。Liebb解釋自己有便秘，並向Sebbag說會盡快出來，Sebbag將之告知空中服務員。約10分鐘後Liebb仍在廁所內，這次是其中一名機師走向Sebbag，並叫他去查看Liebb情況。之後，機師大聲叫Liebb立即出來。Liebb聲稱，他向機師說就快上完廁所，等一下會出來，但對方卻強行破門，將還未拉上褲子的他拖出廁所，結果Liebb於Sebbag、空中服務員和附近乘客面前露出生殖器官。
Liebb在狀詞中說，公開地露出下體令他感到遭「性冒犯」和尷尬。他又指，與Sebbag返回座位時，機師不耐煩地推他們，又威脅會告知當局拘捕他們，以及說出歧視猶太人的言語。客機抵達侯斯頓後，約6名海關和邊境保護局人員登機並帶走兩人，當他們問為何遭拘捕時，對方拉緊兩人手上的手銬，說「這不是國家或州份，而是我們國土，你們無權在這裡」。Liebb和Sebbag指，聯合航空翌日免費安排他們乘搭飛機往紐約，但卻無作出他們停留在侯斯頓的食宿賠償，手腕也遭手銬弄痛並維持了數天。