乘客稱便秘佔用廁所30分鐘 遭機師破門拖出露下體怒告聯合航空

聯合航空發生乘客聲稱便秘佔用了機艙廁所30分鐘，卻遭機長強行拖出導致他眾目睽睽下露出生殖器官。(美聯社)

美國一名男子入稟紐約曼克頓法院控告美國聯合航空公司，指早前乘坐飛機從墨西哥圖盧姆飛往美國侯斯頓，遭到機師破門強行從廁所拖出，導致他眾目睽睽下露出下體。報道指，該名男子「霸佔」機艙廁所長達30分鐘引起機組人員懷疑，他聲稱是因為便秘。

來自新澤西的東正教猶太裔乘客Yisroel Liebb上周三的入稟狀稱，遭到聯合航空和美國國土安全部的不友善對待，指後者的執法人員上飛機後用手銬鎖他帶走。他與同行朋友Jacob Sebbag亦被逼錯過轉飛往紐約的接駁航班，而海關和邊境保護局人員則帶他們穿過機場客運大樓「遊街」到扣留中心，並搜查他們的行李。