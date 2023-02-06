乙武洋匡天生無四肢曾偷食50次 再揭有20歲新女友 友人揭桃花旺盛原因

日本知名作家乙武洋匡天生無四肢，曾推出自傳《五體不滿足》，及後轉型做YouTuber，令其私生活惹關注。乙武洋匡早前與太太離婚，離婚後認識到一名20多歲混血美少女岩澤直美，而近日又被爆二人分手後，乙武洋匡再結識到另一位美少女兼疑似發展到同居關係。

乙武洋匡2001年與大學師妹結婚，婚後育有3名子女，未料2016年遭日媒爆出結婚15年期間偷食逾50名女性，乙武洋匡最後承認婚後曾有5段不倫戀，並與太太離婚。兩年後，他曾與一名20多歲混血女學生拍拖，有指乙武洋匡就係靠對方走出離婚陰霾，雖然已到同居關係，承諾於女方畢業後結婚，又見埋家長，但仍逃不過分手。

被踢爆與20歲新歡逛街市

今次乙武洋匡就被影到與20歲美少女新歡逛起市，有指二人於去年7月乙武洋匡參議院選舉失敗後已開始同居。乙武洋匡所屬的經紀公司就表示，不會向傳媒回應有關他的私生活，不過乙武洋匡曾於電視節目上表示現在並無結婚打算。

唔少網民都對乙武洋匡爆旺桃花感到好奇：「佢真係好癲，食女食到悶」、「講真，佢算唔算係話比所有失意但健全嘅人知。做人只要積極向上，就算佢咁地獄mode都有出頭天。」、「個天好公平，冇手冇腳換嚟無限女女」、「點樣食到咁多女，仲要嫩口野」等等。有網民更笑言會唔會有其他原因令乙武洋匡食到咁多女：「無咗四肢，所以啲營養谷晒去第五肢度」、「真正『冇腳嘅雀仔』」、「少咗四肢，血液循環好咗加血壓高咗，自然……」等等。不過有乙武洋匡嘅朋友就表示，乙武洋匡受歡迎嘅關鍵因素在於佢思想正面且為人風趣，同時回覆訊息速度非常快，令女性產生信賴感，乙武洋匡曾表示：「我有自信能很快就回訊息，就不會讓別人產生不安」。

混血美少女岩澤直美

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載