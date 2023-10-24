九宵驚魂｜休班機師搭順風機企圖熄引擎　正副機師反應快救全機

休班機師一般都可以免費搭「順風機」，詎料日前一名休班機師竟然在飛機飛行期間企圖關閉引擎，差點令機上83人喪命，幸好正副機師反應夠快及時制止救回全機，涉事休班機師目前被控83項謀殺未遂。
阿拉斯加航空公司發聲明表示，其子公司地平線航空(Horizon Air)客機編號QXE2059號航班周日(22日)從華盛頓飛往加州三藩市，機上載有80名乘客及4名機組人員，事發時44歲休班機師Joseph D. Emerson試圖關閉引擎、擾亂飛行，最終沒有成功，機師和副機師迅速反應，讓引擎保持運作，飛機其後改往俄勒岡州波特蘭國際機場，Joseph D. Emerson被捕。
FAA：事件與當前國際事件與恐怖襲擊無關
報道指，事發時Joseph D. Emerson坐在駕駛艙內駕駛員身後的專用座位，試圖以滅火系統來關閉引擎，遭機組人員制服。有機上乘客表示，Joseph D. Emerson被帶落機後，機師透過廣播通知對方因精神崩潰必須落機。機上所有乘客被安排轉搭另一段客機繼續行程。美國聯邦航空管理局(FAA)指，事件與當前國際事件無關，相信今次屬單一事件，與恐怖襲擊無關。
❌Horizon Air Embraer E175LR (N660qx) performing flight QXE2059 from Seattle KSEA to San Francisco KSFO was enroute at FL310 when the pilot sitting in the jumpseat inside the cockpit tried to reach both Engine Fire handles on the overhead panel, which would cause both engines to… pic.twitter.com/yq4GgOy1G5— G.Sigonney (@GinieSigonney) October 23, 2023