九宵驚魂｜休班機師搭順風機企圖熄引擎　正副機師反應快救全機

休班機師一般都可以免費搭「順風機」，詎料日前一名休班機師竟然在飛機飛行期間企圖關閉引擎，差點令機上83人喪命，幸好正副機師反應夠快及時制止救回全機，涉事休班機師目前被控83項謀殺未遂。

阿拉斯加航空公司發聲明表示，其子公司地平線航空(Horizon Air)客機編號QXE2059號航班周日(22日)從華盛頓飛往加州三藩市，機上載有80名乘客及4名機組人員，事發時44歲休班機師Joseph D. Emerson試圖關閉引擎、擾亂飛行，最終沒有成功，機師和副機師迅速反應，讓引擎保持運作，飛機其後改往俄勒岡州波特蘭國際機場，Joseph D. Emerson被捕。