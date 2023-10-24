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國際
2023-10-24 14:28:00

九宵驚魂｜休班機師搭順風機企圖熄引擎　正副機師反應快救全機

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休班機師搭飛機企圖關閉引擎，正副機師反應快救全機。(X)

休班機師搭飛機企圖關閉引擎，正副機師反應快救全機。(X)

休班機師一般都可以免費搭「順風機」，詎料日前一名休班機師竟然在飛機飛行期間企圖關閉引擎，差點令機上83人喪命，幸好正副機師反應夠快及時制止救回全機，涉事休班機師目前被控83項謀殺未遂。

阿拉斯加航空公司發聲明表示，其子公司地平線航空(Horizon Air)客機編號QXE2059號航班周日(22)從華盛頓飛往加州三藩市，機上載有80名乘客及4名機組人員，事發時44歲休班機師Joseph D. Emerson試圖關閉引擎、擾亂飛行，最終沒有成功，機師和副機師迅速反應，讓引擎保持運作，飛機其後改往俄勒岡州波特蘭國際機場，Joseph D. Emerson被捕。

機上所有乘客被安排轉搭另一段客機繼續行程。(X) 事發時Joseph D. Emerson坐在駕駛艙內駕駛員身後的專用座位，試圖以滅火系統來關閉引擎。(網上圖片)

FAA：事件與當前國際事件與恐怖襲擊無關

報道指，事發時Joseph D. Emerson坐在駕駛艙內駕駛員身後的專用座位，試圖以滅火系統來關閉引擎，遭機組人員制服。有機上乘客表示，Joseph D. Emerson被帶落機後，機師透過廣播通知對方因精神崩潰必須落機。機上所有乘客被安排轉搭另一段客機繼續行程。美國聯邦航空管理局(FAA)指，事件與當前國際事件無關，相信今次屬單一事件，與恐怖襲擊無關。

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