九州多處暴雨河流泛濫　熊本錄史上7月最大雨量

日本九州近日受到暴雨影響，熊本縣更是重災區。其中在今日（3日）凌晨，熊本縣益城町及山都町錄得每小時80亳米的雨量，是有史以來7月最高雨量的紀錄。
日本氣象廳對熊本縣及出山泥傾瀉以及河流泛濫的警告。氣象廳指，在今早6時半左右，熊本以及阿蘇火山周邊地區受到豪雨的影響，其中益城町及山都町，更錄得每小時80亳米的雨量，是7月有紀錄以來最大的雨量。在今早7時，部份流經益城町的木山川更出現泛濫，有居居報警指有汽車被河水包圍，未知車內有沒有人被困。而在山都町，有主要道路出現橋樑被沖塌。
【動画】熊本県に線状降水帯 県内45万人超に避難指示、福岡や佐賀などにもhttps://t.co/p7q3kr7aDZ— 朝日新聞デジタル (@asahicom) July 3, 2023
熊本県によると、午前7時現在、7市町村に土砂災害警戒情報が出され、合志市で床上浸水1件が発生。
玉名市の境川と益城町の木山川、岩戸川が氾濫しています。 pic.twitter.com/7RAlpQxsEn
自暴雨以來，當地已錄得逾250亳米的雨量。政府已發表山泥傾瀉的警報，熊本縣包括熊本市在內，13個地區發出避難警報。而受到暴雨帶的影響，當局預計熊本縣今晚仍有可能出現每小時70亳米的暴雨，增加當地發生災難的風險。
【熊本に線状降水帯 豪雨と河川氾濫】— 事件速報 (@tokyoaccident) July 3, 2023
ーー熊本市や久留米市に避難指示ーー
列をなした積乱雲群の通過による雨域である「線状降水帯」が熊本に発生しています。木山川や岩戸川は既に氾濫しているほか、土砂災害や浸水、停電が発生しています。#記録的な大雨 #益城町 #福岡
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