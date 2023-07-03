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國際
2023-07-03 14:37:37

九州多處暴雨河流泛濫　熊本錄史上7月最大雨量

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熊本縣益城町受暴雨影響。(路透社)

熊本縣益城町受暴雨影響。(路透社)

日本九州近日受到暴雨影響，熊本縣更是重災區。其中在今日（3日）凌晨，熊本縣益城町及山都町錄得每小時80亳米的雨量，是有史以來7月最高雨量的紀錄。

日本氣象廳對熊本縣及出山泥傾瀉以及河流泛濫的警告。氣象廳指，在今早6時半左右，熊本以及阿蘇火山周邊地區受到豪雨的影響，其中益城町及山都町，更錄得每小時80亳米的雨量，是7月有紀錄以來最大的雨量。在今早7時，部份流經益城町的木山川更出現泛濫，有居居報警指有汽車被河水包圍，未知車內有沒有人被困。而在山都町，有主要道路出現橋樑被沖塌。

自暴雨以來，當地已錄得逾250亳米的雨量。政府已發表山泥傾瀉的警報，熊本縣包括熊本市在內，13個地區發出避難警報。而受到暴雨帶的影響，當局預計熊本縣今晚仍有可能出現每小時70亳米的暴雨，增加當地發生災難的風險。

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