九霄驚魂｜搭飛機見引擎噴火　乘客：仲有一個引擎嘅(有片)

日前一名女子乘搭墨西哥廉航「愉快空中巴士航空」(Viva Aerobus)航班，前往美國洛杉磯，詎料起飛才10分鐘，就聽到響亮的爆炸聲，之後看到飛機右邊引擎不停噴出火花，嚇得乘客們不知所措，慶幸客機最終折返安全著陸。
根據《Storyful》報道，墨西哥廉航「愉快空中巴士航空」周二(23日)一架航班編號VB518空中巴士A320客機原定由墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)飛往美國洛杉磯，飛行途中由於發生故障，導致其中一個引擎冒出火花。從機上乘客Kimberly Garcia拍攝的影片顯示，飛機右邊引擎火光閃閃，並不時噴出火花。機艙內有人不知道是否自我安慰連喊「放鬆」，有人似乎不敢置信地問：「係唔係著火？」，另一女子則回應：「我哋(客機)仲有一個引擎嘅，所以……」
《Storyful》引述Kimberly Garcia憶述，飛機起飛後約10分鐘首先聽到響亮的爆炸聲，她形容「大家都開始恐慌，可以聽到尖叫、喊聲同祈禱」。她又指：「我哋按咗大約6次緊急按鈕，至有機組人員理會，因為佢哋(機組)沒任何廣播」。
航空公司：引擎故障導致金屬摩擦冒火花
愉快空中巴士航空跟《Storyful》證實，事件發生在當地時間晚上10時03分，即客機起飛幾分鐘後，有與右邊引擎相關的故障，導致金屬摩擦而冒出火花，機組人員隨後將飛機開回瓜達拉哈拉國際機場，在晚上10時45分安全著陸，並確認了機上所有乘客跟機組人員的安全。愉快空中巴士航空對此事或造成不便深表遺憾。
On Tuesday night a VivaAerobus A320 suffered a right engine surge climbing out of Guadalajara, crew stopped the climb at 13000ft and returned safely, video courtesy of @kimbertothelee— Flight Emergency (@FlightEmergency) August 24, 2022
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