九霄驚魂｜搭飛機見引擎噴火　乘客：仲有一個引擎嘅(有片)

日前一名女子乘搭墨西哥廉航「愉快空中巴士航空」(Viva Aerobus)航班，前往美國洛杉磯，詎料起飛才10分鐘，就聽到響亮的爆炸聲，之後看到飛機右邊引擎不停噴出火花，嚇得乘客們不知所措，慶幸客機最終折返安全著陸。

根據《Storyful》報道，墨西哥廉航「愉快空中巴士航空」周二(23日)一架航班編號VB518空中巴士A320客機原定由墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)飛往美國洛杉磯，飛行途中由於發生故障，導致其中一個引擎冒出火花。從機上乘客Kimberly Garcia拍攝的影片顯示，飛機右邊引擎火光閃閃，並不時噴出火花。機艙內有人不知道是否自我安慰連喊「放鬆」，有人似乎不敢置信地問：「係唔係著火？」，另一女子則回應：「我哋(客機)仲有一個引擎嘅，所以……」

《Storyful》引述Kimberly Garcia憶述，飛機起飛後約10分鐘首先聽到響亮的爆炸聲，她形容「大家都開始恐慌，可以聽到尖叫、喊聲同祈禱」。她又指：「我哋按咗大約6次緊急按鈕，至有機組人員理會，因為佢哋(機組)沒任何廣播」。