九霄驚魂｜機師空中昏迷　女乘客頂硬上驚險降落(有片)

據《紐約郵報》(New York Post)報道，這架小飛機型號為Piper Meridian，機上當時只有79歲的機師和1名女乘客，在麻州外海瑪莎葡萄園島機場準備進入最後進場階段時，機師不知為何突然失去意識，女乘客接手操作後飛機於下午3時15分許降落在機場跑道旁草地。

美國1架小飛機從紐約起飛，於當地上周六(15日)下午準備降落在麻薩諸塞州海島時，機師突然昏迷，機上女乘客慌忙連忙接手並驚險著陸。

機翼斷成兩截 幸女乘客 絲毫無損

由於飛機重重落地導致左機翼斷成兩截，但慶幸女乘客絲毫無損，在瑪莎葡萄園島醫院接受醫療評估後出院，至於昏迷的機師則情況危急，被轉送波士頓醫院治療。

目前尚不清楚飛行員突昏迷是來自於本身的病情，抑或是墜機所造成的，美國國家運輸安全委員會、美國聯邦航空總署、麻州警察已著手調查這宗事故。