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國際
2023-05-26 16:40:00

九霄驚魂｜韓亞航空客機降落前有乘客打開艙門　氣流湧客艙驚險畫面曝光(有片)

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韓亞航空客機降落前有乘客打開艙門，氣流湧客艙驚險畫面曝光。(非涉事航班。資料圖片)

韓亞航空客機降落前有乘客打開艙門，氣流湧客艙驚險畫面曝光。(非涉事航班。資料圖片)

南韓韓亞航空一架內陸客機降落大邱市機場前，一名乘客涉嫌打開艙門被捕，客機最後安全降落，有12人不適送院。警方拘捕一名乘客。

綜全報道，涉事客機載有194名乘客，航班編號OZ8124，中午前由濟州機場起飛，前往大邱市，在下午12時許降落時，客機艙門突然被打開，強風吹入機艙，客機罕有在艙門打開的情況下降落跑道，慶幸最終安全著陸，沒有乘客受傷，但部分乘客因為恐慌出現呼吸困難等症狀，有12人要送院。

網上流傳事發時機艙內情況影片，顯示飛機艙門被打開後，強烈氣流湧入艙內，乘客頭髮狂飛，畫面相當驚險。(Twitter)

男乘客涉打開緊急艙門被捕

網上流傳事發時機艙內情況影片，顯示飛機艙門被打開後，強烈氣流湧入艙內，乘客頭髮狂飛，畫面相當驚險。韓亞航空人員表示，一名年約30歲坐在緊急出口附近的男乘客觸碰艙門把手，導致艙門打開，警方在客機降落後，將涉案男子拘捕，正調查事件。

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