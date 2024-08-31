也門亞丁加油站爆炸震撼全市　至少5死13傷

也門亞丁市一座加油站發生大規模爆炸。目前尚不清楚爆炸發生的原因，調查正在進行中，初步得知爆炸已造成5人死亡、至少13人受傷。
據外媒報道，30日晚間，也門亞丁市的曼蘇拉區（Mansourah）的加油站發生爆炸事故，造成五人死亡、至少13人受傷。從現場圖片可以看到，爆炸威力非常可怕，據悉周邊建築物的窗户都被震碎，亞丁市大部分地區都有感受到爆炸的震動。
分別有兩次爆炸
消息人士透露，分別有兩次爆炸。第一次發生在加油站中，第二次則是開往加油站的油罐車。爆炸還引發了大火，警方和救援人員已經趕到現場進行灌救。在爆炸地不遠處還停著另外一輛油罐車，警方正在疏散人群，以防止再次發生爆炸。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
🚨#BREAKING: Massive fireball, explosion reported at gas station in Mansoura district of Aden, Yemen.— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) August 30, 2024
📌#Aden | #Yemen
Emerging reports suggest there are several people injured in the massive explosion, fire. More information as it becomes available.pic.twitter.com/wnQE75vduG