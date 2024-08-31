也門亞丁加油站爆炸震撼全市　至少5死13傷

也門亞丁市一座加油站發生大規模爆炸。目前尚不清楚爆炸發生的原因，調查正在進行中，初步得知爆炸已造成5人死亡、至少13人受傷。

據外媒報道，30日晚間，也門亞丁市的曼蘇拉區（Mansourah）的加油站發生爆炸事故，造成五人死亡、至少13人受傷。從現場圖片可以看到，爆炸威力非常可怕，據悉周邊建築物的窗户都被震碎，亞丁市大部分地區都有感受到爆炸的震動。