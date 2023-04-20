也門派發物資活動發生人踩人　至少80死220人傷(有片)

也門在伊斯蘭開齋節前夕舉行慈善物資派發活動，期間發生人踩人，造成最少80人死亡，220人受傷。有目擊者指，控制當地的胡塞武裝組織向天開槍以管制人群，但射中電纜引發爆炸，令在場數以百計群眾恐慌，觸發人踩人。當局事後扣留兩名組織今次活動的人調查。

事發在當地星期三(19日)晚上，當地衞生部門表示，首都薩那舊城區一個派發慈善物資的地點有人互相踐踏，導致慘劇。胡塞武裝指責活動沒與地方部門協調，拘捕2名負責人，並圍封舉行活動的學校調查。