也門派發物資活動發生人踩人　至少80死220人傷(有片)

也門在伊斯蘭開齋節前夕舉行慈善物資派發活動，期間發生人踩人，造成最少80人死亡，220人受傷。有目擊者指，控制當地的胡塞武裝組織向天開槍以管制人群，但射中電纜引發爆炸，令在場數以百計群眾恐慌，觸發人踩人。當局事後扣留兩名組織今次活動的人調查。
事發在當地星期三(19日)晚上，當地衞生部門表示，首都薩那舊城區一個派發慈善物資的地點有人互相踐踏，導致慘劇。胡塞武裝指責活動沒與地方部門協調，拘捕2名負責人，並圍封舉行活動的學校調查。
活動疑無與地方部門協調
網上流傳事發後影片，顯示人疊人至少有3層，多人被困，向其他人伸手求助，但部分人已無反應，場內有人嘗試協助拉出被困人士，當局派出多輛救護車將傷者送院，多具遺體被擺放路邊等待當局移走，現場一片狼藉，遺有大量雜物包括鞋等。
胡塞武裝指責活動沒與地方部門協調，拘捕2名負責人，並圍封舉行活動的學校調查。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy— Sami AL-ANSI سـامي العنسي (@SamiALANSI) April 20, 2023
🔴 #AHORA | Casi 80 muertos luego de una estampida humana durante la entrega de ayuda humanitaria en un centro de distribución de Saná, Yemen.— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 19, 2023
⚠️ IMÁGENES MUY SENSIBLES pic.twitter.com/saPRt7PgrJ