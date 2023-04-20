熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 九龍城潑水節 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-04-20 10:25:00

也門派發物資活動發生人踩人　至少80死220人傷(有片)

分享：
也門派發物資活動發生人踩人，至少80死220人傷。(Twitter)

也門派發物資活動發生人踩人，至少80死220人傷。(Twitter)

也門在伊斯蘭開齋節前夕舉行慈善物資派發活動，期間發生人踩人，造成最少80人死亡，220人受傷。有目擊者指，控制當地的胡塞武裝組織向天開槍以管制人群，但射中電纜引發爆炸，令在場數以百計群眾恐慌，觸發人踩人。當局事後扣留兩名組織今次活動的人調查。

事發在當地星期三(19)晚上，當地衞生部門表示，首都薩那舊城區一個派發慈善物資的地點有人互相踐踏，導致慘劇。胡塞武裝指責活動沒與地方部門協調，拘捕2名負責人，並圍封舉行活動的學校調查。

多具遺體被擺放路邊等待當局移走，現場一片狼藉，遺有大量雜物包括鞋等。(Twitter) 人疊人至少有3層，多人被困，向其他人伸手求助，場內有人嘗試協助拉出被困人士。(Twitter) 多具遺體被擺放路邊等待當局移走。(Twitter)

活動疑無與地方部門協調

網上流傳事發後影片，顯示人疊人至少有3層，多人被困，向其他人伸手求助，但部分人已無反應，場內有人嘗試協助拉出被困人士，當局派出多輛救護車將傷者送院，多具遺體被擺放路邊等待當局移走，現場一片狼藉，遺有大量雜物包括鞋等。

胡塞武裝指責活動沒與地方部門協調，拘捕2名負責人，並圍封舉行活動的學校調查。

警告：影片內容或會令人情緒不安

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受