乳癌、肺癌等將有疫苗？料明年人體試驗，最快10年內問世。

每年全球有近千萬人死於癌症，英國科學家指出，一款可望「預防癌症」的疫苗，最快可能在未來10年內問世。首款針對肺癌的預防型疫苗，目標鎖定在癌細胞成形前的10至20年內，提前激活免疫系統，然後清除這些問題細胞。預計將於2026年夏天展開人體臨床試驗，後續也正研發可預防乳癌、卵巢癌及大腸癌的疫苗。
綜合報道，該研究由牛津大學醫學團隊主導，並獲得英國國民保健署(NHS)及與製藥巨頭葛蘭素史克(GSK)支持，目標是將多款疫苗整合為單一「抗癌疫苗」，未來可讓年輕族群透過家庭醫師免費接種。牛津大學實驗腫瘤學教授Sarah Blagden表示，肺癌形成通常需十年以上，期間會經歷「癌前病變」階段，研究團隊設計的疫苗，目的在於啟動免疫系統，在癌症真正發生前清除異常細胞。
可望每年減少約360萬名死於高致死率癌症患者
Sarah Blagden指出，團隊運用新冠疫情期間快速發展的疫苗技術，將原有疫苗平台重新調整應用於癌症預防，目前已完成首批肺癌疫苗製作，並將於明年夏天啟動臨床試驗。研究人員評估，若疫苗成功推廣，每年可望減少全球約360萬名死於高致死率癌症的患者，並釋放醫療資源投入其他重大疾病防治。Sarah Blagden形容，這是一個「一代難逢的機會」，團隊將持續加快研發腳步。