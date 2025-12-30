乳癌、肺癌等將有疫苗？料明年人體試驗，最快10年內問世。

每年全球有近千萬人死於癌症，英國科學家指出，一款可望「預防癌症」的疫苗，最快可能在未來10年內問世。首款針對肺癌的預防型疫苗，目標鎖定在癌細胞成形前的10至20年內，提前激活免疫系統，然後清除這些問題細胞。預計將於2026年夏天展開人體臨床試驗，後續也正研發可預防乳癌、卵巢癌及大腸癌的疫苗。

綜合報道，該研究由牛津大學醫學團隊主導，並獲得英國國民保健署(NHS)及與製藥巨頭葛蘭素史克(GSK)支持，目標是將多款疫苗整合為單一「抗癌疫苗」，未來可讓年輕族群透過家庭醫師免費接種。牛津大學實驗腫瘤學教授Sarah Blagden表示，肺癌形成通常需十年以上，期間會經歷「癌前病變」階段，研究團隊設計的疫苗，目的在於啟動免疫系統，在癌症真正發生前清除異常細胞。