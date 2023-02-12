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國際
2023-02-12 22:47:50

事前暗中偷拍成呈堂證據 男子遭十字弓近距離射穿腦前一刻曝光 兇徒囚18年(有片)

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受害人被十字弓射頭前一刻。(互聯網)

受害人被十字弓射頭前一刻。(互聯網)

英國一名37歲男子，前年9月身處一名47歲的士司機家中時，突被對方以十字弓近距離射擊欲攞命，恐怖過程被拍下。遇襲男子被箭射穿頭骨，更直插腦部，幸奇蹟大難不死。行兇的士司機日前企圖謀殺罪成，判囚18年。

47歲被告Maricel Melinte，當日在南安普敦(Southampton)的花園，以十字弓襲擊受害人Adrian Stroie 。片段可見Stroie事發前坐著，似毫無防範。據報他頭部中箭後，再遭對方用鐵槌襲擊，但仍能負傷逃至屋外，並把Melinte反鎖在花園，最後才昏倒在路旁。

受害人的頭骨被箭射穿。(互聯網)

受害人的頭骨被箭射穿。(互聯網)

英國罪案｜漫長手術把箭取出 大難不死

電腦掃瞄可見Stroie被箭射穿頭骨，箭更深入頭內，直插腦部，幸醫生經漫長手術順利把箭取出，Stroie目前控制左眼及右手手肘有困難、並有複視及焦慮抑鬱問題，算是不幸中的大幸。

Melinte於去年12月被裁定罪成，至日前宣判監禁18年。據報Melinte及Stroie均非善男信女，雙方有販毒爭拗，而Melinte趁妻女不在家，相約Stroie上門，然後扮沖咖啡，伺機取出十字弓行兇，而Stroie事前亦感到事有蹊蹺，暗中在花園某高處放置攝錄機，最終果然拍下對方襲擊過程，成為呈堂證據。

涉案十字弓。(互聯網) 涉案的箭。(互聯網) 兇徒Maricel Melinte被判囚18年。(互聯網)
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