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國際
2023-09-20 13:57:00

事必有因｜收容所狗狗學唔識指令被嫌蠢退貨5次　新媽接手發現心碎真相(有片)

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收容所狗狗學唔識指令被嫌蠢退貨5次，新媽接手發現心碎真相。(FB)

收容所狗狗學唔識指令被嫌蠢退貨5次，新媽接手發現心碎真相。(FB)

英國一隻7個月大的鬥牛前後慘遭領養牠的家庭「退貨」5次，原因是因為「學唔識指令」慘被嫌蠢，直到新一任女飼主領養牠後，才發現狗狗不聽話的真相，並非這隻狗狗蠢，而是牠是天生失聰。幸得新飼主與收容所因材施教，狗狗的生命有了巨大改變。

綜合報道，英國一隻名叫Ivor7個月大的斯塔福郡鬥牛梗(Staffordshire Bull Terrier)前後慘遭5個領養牠的飼主棄養，皇家防止虐待動物協會(RSPCA)義工對此感到十分頭痛，因為這隻狗狗長相可愛兼乖巧，完全不明白牠為何會被多次嫌棄，查詢後，牠的5名前飼主都不約而同說：「牠太蠢，聽不懂指令，教不到牠，實在沒辦法養下去」。

飼主：其實牠是隻非常聰明的孩子。(FB) Ivor在Ellie的照顧下已經成長茁壯成一隻漂亮及幸福的成年斯塔福郡鬥牛梗。(FB) Ellie指出，失聰的狗其實其他感官更加靈敏，尤其是嗅覺好得驚人。(FB)

後來Ivor被轉手到第6任飼主Ellie Bromilow的手上，Ellie是個細心的女飼主，當初她向動物協會申請要領養Ivor時，已跟協會的義工就Ivor的情況作溝通，發現Ivor總是教不懂的原因，原來是Ivor有先天性的失聰症狀，牠根本聽不到人類的說話。動物協會亦希望幫助Ivor結束不斷被棄養的悲慘狗生，開始教辨認手語，Ivor亦證實了牠很聰明，因為很快就看懂手語作出的「坐下」、「等待」等等指令，Ellie亦因為工作關係，本身就懂得一些手語，一人一狗一拍即合，Ivor成功進駐新家庭，不用擔心自己會再被拋棄。

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