事必有因｜收容所狗狗學唔識指令被嫌蠢退貨5次　新媽接手發現心碎真相(有片)

英國一隻7個月大的鬥牛㹴犬前後慘遭領養牠的家庭「退貨」5次，原因是因為「學唔識指令」慘被嫌蠢，直到新一任女飼主領養牠後，才發現狗狗不聽話的真相，並非這隻狗狗蠢，而是牠是天生失聰。幸得新飼主與收容所因材施教，狗狗的生命有了巨大改變。

綜合報道，英國一隻名叫Ivor的7個月大的斯塔福郡鬥牛梗(Staffordshire Bull Terrier)前後慘遭5個領養牠的飼主棄養，皇家防止虐待動物協會(RSPCA)義工對此感到十分頭痛，因為這隻狗狗長相可愛兼乖巧，完全不明白牠為何會被多次嫌棄，查詢後，牠的5名前飼主都不約而同說：「牠太蠢，聽不懂指令，教不到牠，實在沒辦法養下去」。