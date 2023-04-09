二戰紐倫堡審判最後檢察官逝世　終年103歲

在紐倫堡大審判時僅27歲的費倫茲，最終令22名納粹軍官因為戰爭罪行及違反人道而受刑。而他之後倡議成立國際法院審判有關戰爭罪行，並在2002年如願以償。他在周五於美國佛羅里達的家中安詳離世。美國的大屠殺紀念館證實了他的死訊，並指「世界失去了一位，為種族滅絕受害者伸張正義的領袖。」

第二次世界大戰後，審判納粹份子的紐倫堡審判中的檢察官，也是國際刑事法院倡議者的費倫茲（Ben Ferencz），周五（7日）在睡夢中離世，享年103歲。

費倫茲1920年在羅馬尼亞出生，之後家人因為反猶太主義的興起而移民美國，並於紐約定居。1943年在哈佛大學的法律學院畢業，參與過諾曼第登陸戰以及突出部戰役。其後獲邀加入調查有關納粹戰爭罪行的團隊。有關團隊會被送入德軍的集中營直至被盟軍解放，並在當中記錄有關倖存者的事件。

倡議成立國際刑事法院

在戰後費倫茲才開始法律實習，不過之後就被招募協助紐倫堡審判的檢察官。在他負責的22名納粹軍官之中，全部都被判有罪，當中13人被判死刑，另外4人最終亦被處決。審判後費倫茲留在西德，並協助猶太人組織向德國新政府索償。

他晚年成為國際法的教授，並倡議成立可以檢控政府領袖戰爭罪行的國際法庭。至2002年，國際刑事法院在荷蘭海牙成立。