二手店｜女子31蚊買二手花樽 因一個特徵「執到寶」逾83萬元賣出

美國一名女子在二手店執到寶，大賺一筆。她以3.99美元購得一個彩繪玻璃花樽，據報她買時已知道花樽「有啲嘢」不應那麼便宜，卻沒想過最終竟然在拍賣會上以逾10萬美元「天價」成交！

女事主Jessica Vincent今年6月在弗吉尼亞州漢諾威郡(Hanover)一間慈善二手店看中該個彩繪玻璃花樽，「我當時感覺到它其實應該值1,000至2,000美元，我之後做了點調查，才知它真的是好貨」。據報她在店裡看到花樽的紅、綠色螺旋花紋特別，加上樽底有個「M」字，她估計花樽是在意大利威尼斯著名「玻璃島」Murano上製造。