二手店｜女子31蚊買二手花樽 因一個特徵「執到寶」逾83萬元賣出

美國一名女子在二手店執到寶，大賺一筆。她以3.99美元購得一個彩繪玻璃花樽，據報她買時已知道花樽「有啲嘢」不應那麼便宜，卻沒想過最終竟然在拍賣會上以逾10萬美元「天價」成交！
女事主Jessica Vincent今年6月在弗吉尼亞州漢諾威郡(Hanover)一間慈善二手店看中該個彩繪玻璃花樽，「我當時感覺到它其實應該值1,000至2,000美元，我之後做了點調查，才知它真的是好貨」。據報她在店裡看到花樽的紅、綠色螺旋花紋特別，加上樽底有個「M」字，她估計花樽是在意大利威尼斯著名「玻璃島」Murano上製造。
二手店｜花樽原來是意大利著名建築師作品
因花樽沒布標價，她於是問店員多少錢，心想若貴過8.99美元便不買，結果店員說3.99美元，她便二話不說買下。
她之後上網做research，並從一個玻璃藝術品鑑定的Facebook中，得知該花樽似乎是著名意大利建築師斯卡帕(Carlo Scarpa)的作品，於是便去拍賣行Wright Auction House查詢，結果沒多久便獲拍賣行主席聯絡。最終該花樽獲鑑定為斯卡帕於四十年代的「Pennellate」系列作品之一，拍賣行原先估價為3萬至5萬美元，結果其以107,100美元成交。