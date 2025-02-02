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國際
2025-02-02 19:09:20

二手LEGO竟以近2萬元成交 升值近20倍！Barbie小馬亦值9000

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這盒二手LEGO去年以近2萬港元成交，升值近20倍。(互聯網)

這盒二手LEGO去年以近2萬港元成交，升值近20倍。(互聯網)

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有機構統計了去年在拍賣網站eBay成交的玩具，發現最貴的是一盒LEGO，以近2萬港元易手，而一隻Barbie小馬亦以近9,000港元成交。

英國《太陽報》報道，由保險公司Home Protect所做的統計發現，去年在eBay成交的最高價玩具是這盒《星球大戰》LEGO——「Lego Star Wars Cloud City 10123」，以2,050英鎊成交(約19,796港元)。據報其於2003年推出，相對罕有，雖已開封但狀態良好及齊件。其當年售價為99.99鎊(約965港元)，意味如今升值近20倍。

「Lego Star Wars Cloud City 10123」 「Skull's Eye Schooner Pirate Ship」 「Lego Star Wars Ultimate Collectors Millenium Falcon」 「Barbie Meadow mares horse」 「G1 Orange Cotton Candy My Little Pony - Flat Foot Unmarked Hoof」 「TY Beanie Babies, Billionaire 14, MWCT」

Barbie長髮小馬以近9000元成交

至於第二高成交價的LEGO則為「Skull's Eye Schooner Pirate Ship」，以1,700英鎊(約16,416港元)成交，全新未開封；之後是」Lego Star Wars Ultimate Collectors Millenium Falcon」，以1,120鎊(約10,815港元)成交，同樣是全新未開封。

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此外，Barbie(芭比)隨著2023年電影上映，亦熱潮再起，其中一盒未開封的Barbie長髮小馬玩具「Barbie Meadow mares horse」，去年在eBay以928鎊(約8,961港元)成交。這隻小馬在2001年推出。另一隻小馬「G1 Orange Cotton Candy My Little Pony - Flat Foot Unmarked Hoof」，去年亦在eBay拍出高價，以1,022.48鎊(約9,873港元)成交。

毛公仔方面，一隻「TY Beanie Babies, Billionaire 14, MWCT」小熊，以475鎊(約4,586港元)成交。

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