二手LEGO竟以近2萬元成交 升值近20倍！Barbie小馬亦值9000

有機構統計了去年在拍賣網站eBay成交的玩具，發現最貴的是一盒LEGO，以近2萬港元易手，而一隻Barbie小馬亦以近9,000港元成交。

英國《太陽報》報道，由保險公司Home Protect所做的統計發現，去年在eBay成交的最高價玩具是這盒《星球大戰》LEGO——「Lego Star Wars Cloud City 10123」，以2,050英鎊成交(約19,796港元)。據報其於2003年推出，相對罕有，雖已開封但狀態良好及齊件。其當年售價為99.99鎊(約965港元)，意味如今升值近20倍。