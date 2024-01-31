五加拿大冰球員涉集體性侵被檢控

加拿大警方起訴該國5名冰球員，指他們涉及在2018年的一宗集體性侵案。5名球員都是加拿大在2018年獲得世界青年錦標賽冠軍成員，當中4人成為北美冰球聯盟（NHL）球員。
現效力NHL球隊新澤西魔鬼隊的麥列奧特（Mike McLeod）透過律師，證實有關的指控。其律師表示，麥列奧特否認有關的控罪。同樣被檢控，還有同屬新澤西魔鬼隊的科迪（Cal Foote）、費城飛人的卡達赫特（Carter Hart）及卡加利火焰的迪利安杜比（Dillon Dube），還有已經轉到瑞士聯賽效力的科明頓（Alex Formenton）。5人的代表律師都表示，他們否認有關的指控。
加拿大冰協稍稍與受害人和解惹公憤
他們被指控在2018年，在參與加拿大冰球聯盟的一個籌款活動後，在距離多倫多190公里的安大略城市倫敦，涉及一宗性侵案。案中的一名24歲女子指控，在加拿大青年隊入住的當晚，遭到8名球員的襲擊。女子提出的訴訟更指，她因為受到壓力而不敢向警察報案。到2022年5月，加拿大傳媒指加拿大的冰球協會稍稍與女子達成和解，不過事件被揭發後引起加拿大公眾的不滿，並令冰球協會遭政府削減援助以及失去大量的贊助。
加拿大的《環球郵報》更報道，加拿大冰協為此事，更成立一個全國的股票基金，將來自加拿大全國的青年球員繳交的會費在內的金額，用作處理有關球員的性侵賠償。而加拿大的倫敦警方之後為案件重啟性侵調查。