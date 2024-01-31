五加拿大冰球員涉集體性侵被檢控

加拿大警方起訴該國5名冰球員，指他們涉及在2018年的一宗集體性侵案。5名球員都是加拿大在2018年獲得世界青年錦標賽冠軍成員，當中4人成為北美冰球聯盟（NHL）球員。

現效力NHL球隊新澤西魔鬼隊的麥列奧特（Mike McLeod）透過律師，證實有關的指控。其律師表示，麥列奧特否認有關的控罪。同樣被檢控，還有同屬新澤西魔鬼隊的科迪（Cal Foote）、費城飛人的卡達赫特（Carter Hart）及卡加利火焰的迪利安杜比（Dillon Dube），還有已經轉到瑞士聯賽效力的科明頓（Alex Formenton）。5人的代表律師都表示，他們否認有關的指控。