亞洲毒王謝志樂引渡至澳洲 經營「三哥」犯罪組織佔澳毒品市場70%

有亞洲毒王之稱的加拿大籍華人謝志樂，已由荷蘭引渡至澳洲受審，面臨終身監禁。他今早在警員押解下抵達墨爾本機場，隨後提堂。謝志樂活躍於澳門、香港和台灣三地，其領導及以其綽號命名的「三哥」集團涉及70%澳洲輸入毒品，一直遭澳洲通緝，去年1月於荷蘭落網。檢方指控謝志樂從2012年至2013年，販運20公斤冰毒到澳洲，總值440萬澳元(約2,312萬港元)。
亞洲毒王謝志樂｜同案拘捕一名擁中國和英國雙重國籍男子
謝志樂否認澳洲警方的指控，並指澳洲警方強迫他乘搭的飛機於荷蘭降落，以便當地警方拘捕他；經過一年的引渡審訊，他最終被引渡到澳洲。報道指，謝當時被台灣列為不受歡迎人物拒絕讓他入境，遂乘搭飛機回加拿大。澳洲警方又指，今年6月拘捕了一名擁有中國和英國雙重國籍的66歲李姓男子(Lee Chung Chak)。李6月從泰國引渡到澳洲，涉嫌與謝串謀偷運毒品到澳洲。
亞洲毒王謝志樂｜「三哥」組織控制亞太區700億美元毒品交易
之前的報道指，謝的集團控制亞太區700億美元(約5,460億港元)毒品交易；聯合國毒品及犯罪問題辦公室曾估計，謝的販毒集團透過有組織罪行，每年收入100億至230億美元(約780億至1,794億港元)，將他與綽號「矮仔」的墨西哥大毒梟古斯曼和哥倫比亞毒梟斯科瓦爾相提並論。墨爾本警方之前搜查一間涉案房屋時，搜出逾400萬澳元(約2,102萬港元)現金，以及99個名牌手袋，並拖走一輛林寶堅尼跑車。
亞洲毒王謝志樂｜從香港移民加拿大
現年59歲的謝志樂在廣東省出生，之後移居香港，並於1988年移民到加拿大。他涉嫌操控一個由5個中國黑幫組成的聯盟，透過亞洲毒品生產地「金三角」販運海洛英(俗稱白粉)、搖頭丸和氯安酮(俗稱K仔)等毒品。據悉，集團將毒品藏在茶葉、米和其他消費品，偷運到各地，並從2008年起插手澳洲毒品市場。澳洲在2019年要求國際刑警向謝志樂發出紅色通緝令，美國、加拿大、緬甸、中國、泰國和日本等約20國聯手追捕。