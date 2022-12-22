亞洲毒王謝志樂引渡至澳洲 經營「三哥」犯罪組織佔澳毒品市場70%

有亞洲毒王之稱的加拿大籍華人謝志樂，已由荷蘭引渡至澳洲受審，面臨終身監禁。他今早在警員押解下抵達墨爾本機場，隨後提堂。謝志樂活躍於澳門、香港和台灣三地，其領導及以其綽號命名的「三哥」集團涉及70%澳洲輸入毒品，一直遭澳洲通緝，去年1月於荷蘭落網。檢方指控謝志樂從2012年至2013年，販運20公斤冰毒到澳洲，總值440萬澳元(約2,312萬港元)。

亞洲毒王謝志樂｜同案拘捕一名擁中國和英國雙重國籍男子

謝志樂否認澳洲警方的指控，並指澳洲警方強迫他乘搭的飛機於荷蘭降落，以便當地警方拘捕他；經過一年的引渡審訊，他最終被引渡到澳洲。報道指，謝當時被台灣列為不受歡迎人物拒絕讓他入境，遂乘搭飛機回加拿大。澳洲警方又指，今年6月拘捕了一名擁有中國和英國雙重國籍的66歲李姓男子(Lee Chung Chak)。李6月從泰國引渡到澳洲，涉嫌與謝串謀偷運毒品到澳洲。