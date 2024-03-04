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國際
2024-03-04 23:35:51

亞洲首富之子婚前派對極奢華 戴780萬「有魚」名錶 朱克伯格亦震懾(有片)

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朱克伯格及妻子對該錶興致勃勃。(互聯網)

朱克伯格及妻子對該錶興致勃勃。(互聯網)

亞洲首富、印度富商安巴尼(Mukesh Ambani)的28歲小兒子阿南特(Anant Ambani)與未婚妻麥昌特(Radhika Merchant)，近日在印度舉行為期3日、極盡奢華的婚前派對，廣邀近1,200名賓客出席，當中包括微軟創辦人蓋茨、Facebook「教主」朱克伯格，以及美國前總統特朗普的女兒伊萬卡等。

該款名錶及阿南特婚前派對現場︰

婚前派對｜朱克伯格大讚對錶改觀

派對在安巴尼位於家鄉Jamnagar、估值1.52億美元的大宅舉行，有煙花有歌舞表演，還重金邀請Rihanna獻唱，但據報附近就是貧民區。英媒指，「見慣世面」的朱克伯格及妻子Priscilla，跟阿南特見面時，被對方手上的名錶震懾(stunned)，「你知道，我以前從未想要過任何手錶，但看到它之後，我就覺得『手錶很酷』」，而Priscilla也顯得興致勃勃稱她可能也想要該手錶，大讚「這隻錶棒極了」。

據報阿南特手上的名錶是奢華品牌Richard Mille的產品「RMS-10 Tourbillon Koi Fish」，錶面內有幾條栩栩如生的錦鯉，錶圈則採用18K玫瑰金並鑲嵌了鑽石，值約100萬美元(約780萬港元)。

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