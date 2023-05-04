亞特蘭大醫院發生槍擊1死4傷　24歲前海岸防衛隊員被捕(有片)

美國喬治亞州一間醫院發生槍擊案，最少造成1人死亡，4人受傷，全為女性。一名24歲男槍手在一間醫院的大樓內開槍，犯案後逃走，警方進行大規模搜捕，數小時後將疑犯拘捕。

事發於當地周三(3日)中午，槍手在亞特蘭大市一間醫院的候診室內開槍，5人中槍倒地，一名39歲女子當場死亡，餘下4名傷者全部為女性，年齡介乎25至71歲，其中3人情況嚴重，槍手事後劫走一輛汽車逃走。警方封鎖現場多條街道調查，並發布多張閉路電視拍攝到的片段截圖，其中一張可以清楚看到槍手容貌。警方鎖定槍手是24歲的退役海岸防衛隊員Deion Patterson，指他持有武器，是極度危險人物，並一度懸紅1萬美元，希望民眾提供緝捕槍手的信息。據指，槍手事前預約到到醫院，由母親陪同，抵達後未幾就發生事件。