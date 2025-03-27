亞航客機吉隆坡飛深圳引擎起火折返 乘客：空中盤旋2小時極度煎熬默默落淚

亞洲航空(AirAsia)一架載有171名乘客和機組人員的客機，周三(26日)深夜從馬來西亞吉隆坡飛往深圳，起飛後不久因右引擎起火緊急折返吉隆坡。內地傳媒報道，有乘客稱，在麻六甲海峽上空一直繞圈盤旋逾2小時，對許多乘客來說，內心是極度煎熬的，很多人都在默默流淚，客機平安著地一刻部分人不禁激動鼓掌。乘客經過一夜九霄驚魂後，今晨(27日)已改乘另一客機抵達深圳。馬來西亞交通部長表示，民航局已聯同亞航展開全面調查。

亞航客機折返｜網民：想起馬航MH370慘劇

乘客在今日凌晨2時上載客機已著地的短片，周邊有許多工作人員，有警燈閃爍。機艙內有工作人員用普通話解釋：「你們這趟飛機有問題，是因為機器的原因有故障，所以中途飛回這裡吉隆玻，再換一個新的航班，帶你們回深圳那邊。」該乘客稱，周三晚上約10時從吉隆玻起飛，在麻六甲海峽上空一直繞圈盤旋了2個多小時，周四零時又返回了吉隆玻機場，落地時警員、安保、檢修人員和警車救護車都來了。這2個小時的盤旋對於許多乘客來說內心是極度煎熬的，很多人都在默默流淚。不少人在這兩小時內想了很多事情。另有乘客事後稱，機艙內一度出現明顯震動和異味，落地時大家都鬆一口氣。

微博有網民留言稱，事件令人想起馬航MH370慘劇。事件發生在2014年3月8日，馬來西亞航空MH370航班從吉隆坡飛往北京，但起飛後不久突轉向，並在雷達上消失。飛機和機上239名乘客和機組人員至今未尋回，成為航空界最大謎團。