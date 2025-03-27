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國際
2025-03-27 19:37:38

亞航客機吉隆坡飛深圳引擎起火折返 乘客：空中盤旋2小時極度煎熬默默落淚

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亞航飛深圳折返吉隆坡

亞航一班客機從吉隆坡起飛往深圳，因機件故障折返吉隆坡。消防員一度到場戒備。(互聯網)

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亞洲航空(AirAsia)一架載有171名乘客和機組人員的客機，周三(26日)深夜從馬來西亞吉隆坡飛往深圳，起飛後不久因右引擎起火緊急折返吉隆坡。內地傳媒報道，有乘客稱，在麻六甲海峽上空一直繞圈盤旋逾2小時，對許多乘客來說，內心是極度煎熬的，很多人都在默默流淚，客機平安著地一刻部分人不禁激動鼓掌。乘客經過一夜九霄驚魂後，今晨(27日)已改乘另一客機抵達深圳。馬來西亞交通部長表示，民航局已聯同亞航展開全面調查。

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亞航客機折返｜網民：想起馬航MH370慘劇 

乘客在今日凌晨2時上載客機已著地的短片，周邊有許多工作人員，有警燈閃爍。機艙內有工作人員用普通話解釋：「你們這趟飛機有問題，是因為機器的原因有故障，所以中途飛回這裡吉隆玻，再換一個新的航班，帶你們回深圳那邊。」該乘客稱，周三晚上約10時從吉隆玻起飛，在麻六甲海峽上空一直繞圈盤旋了2個多小時，周四零時又返回了吉隆玻機場，落地時警員、安保、檢修人員和警車救護車都來了。這2個小時的盤旋對於許多乘客來說內心是極度煎熬的，很多人都在默默流淚。不少人在這兩小時內想了很多事情。另有乘客事後稱，機艙內一度出現明顯震動和異味，落地時大家都鬆一口氣。

微博有網民留言稱，事件令人想起馬航MH370慘劇。事件發生在2014年3月8日，馬來西亞航空MH370航班從吉隆坡飛往北京，但起飛後不久突轉向，並在雷達上消失。飛機和機上239名乘客和機組人員至今未尋回，成為航空界最大謎團。

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馬航MH370

馬航MH370從雷達上消失後至今未尋回，成為航空界最大謎團。(資料圖片)

亞航客機折返｜乘客今晨7時抵達深圳

深圳寶安機場工作人員向極目新聞稱，昨晚10時確實有一班馬來西亞吉隆玻飛深圳的航班，延誤到了淩晨4時05分起飛，已於今早7時51到達深圳。涉事客機為空中巴士A320，航班編號為AK128，周三晚9時59分起飛。馬來西亞消防當局稍早時稱，起火原因為「氣動管道爆裂」導致右引擎起火，飛機內置系統已將火勢完全撲滅。亞航母公司其後表示，右引擎無著火，是管道受損導致熱空氣吹向引擎。

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