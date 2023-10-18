亞航老闆赤膊按摩開會好梳乎 網民轟：不要炫耀身體和特權

企業高層開會原來可以係咁，好梳乎……出生於馬來西亞的亞洲航空(AirAsia)老闆費爾南德斯(Tony Fernandes)本周一早上在職場社交平台LinkedIn出PO，表示「充滿壓力的一周，(亞航印尼子公司行政總裁)Veranita Yosephine建議做按摩。愛上印尼及亞航文化，讓我可以一邊按摩、一邊參加管理層會議」。從照片可見，費爾南德斯赤膊坐在會議桌前，桌上放著平板電腦，身後一名戴口罩和衛生帽的婦人幫他按摩肩頸。

網民連珠炮發

英國廣播公司(BBC)等媒體報道，費爾南德斯這張casual地開管理層會議的照片旋即在各大社交平台瘋傳，有網民狠批他「不尊業」、「行為不恰當」、「不尊重女性」、「他應該樹立良好辦公室操守及文化的榜樣，而不是炫耀他的身體和特權」，有人則調侃「他應該遠離LinkedIn」、「這是在家工作的好範例」。負評湧至，費爾南德斯急急刪PO。