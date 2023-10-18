亞航老闆赤膊按摩開會好梳乎 網民轟：不要炫耀身體和特權

企業高層開會原來可以係咁，好梳乎……出生於馬來西亞的亞洲航空(AirAsia)老闆費爾南德斯(Tony Fernandes)本周一早上在職場社交平台LinkedIn出PO，表示「充滿壓力的一周，(亞航印尼子公司行政總裁)Veranita Yosephine建議做按摩。愛上印尼及亞航文化，讓我可以一邊按摩、一邊參加管理層會議」。從照片可見，費爾南德斯赤膊坐在會議桌前，桌上放著平板電腦，身後一名戴口罩和衛生帽的婦人幫他按摩肩頸。
網民連珠炮發
英國廣播公司(BBC)等媒體報道，費爾南德斯這張casual地開管理層會議的照片旋即在各大社交平台瘋傳，有網民狠批他「不尊業」、「行為不恰當」、「不尊重女性」、「他應該樹立良好辦公室操守及文化的榜樣，而不是炫耀他的身體和特權」，有人則調侃「他應該遠離LinkedIn」、「這是在家工作的好範例」。負評湧至，費爾南德斯急急刪PO。
職場意見要聽聽
對於費爾南德斯以這身造型開會，不少LinkedIn用戶O咀，一名市場推廣總監留言：「一位成年男性，身為上市公司行政總裁，主持管理層會議時赤裸上身、享受按摩，即使不是上市公司行政總裁，也是不恰當。」
一名市場策劃師直指不多人會挑戰老闆、直斥其非，但可以肯定的是，面對如此處境，大部分女性都會不自在，因此建議費爾南德斯「為了她們設想，請聽聽女性對此事的意見吧」。
也有人認為他這樣率性開會並沒問題，一名公司老闆留言稱讚「這是減壓的正確方法」，一名機場員工亦讚揚「亞航有著最善待員工的辦公文化」。