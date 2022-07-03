亞裔一家五口慘死 丈夫吞槍 妻攜3幼兒投湖 原因不明(多圖)

美國一個越南裔家庭發生倫常慘劇。丈夫吞槍自殺身亡後一日，23歲任職紋身師的妻子，攜3名不足5歲的子女，投湖自盡，消息震撼當地越南裔社區。

慘死的家庭居於明尼蘇達州，丈夫Kos於上周五在該州首府明尼亞波里斯(Minneapolis)約32公里外梅普爾伍德鎮(Maplewood)一個公園的流動寓所內，自轟身亡。警方在翌日下午4時接報，指Kos的鄭姓(音譯、Molly Cheng)妻子，可能在瓦德奈斯湖(Vadnais Lake)自殺。

美國亞裔家庭倫常慘案 母攜3子女投湖

警方追踪她的手機訊號到達湖邊，發現她車及3名兒童的鞋履，確定4人已一起下水。經通宵搜索，陸續發現兩男一女兒童及鄭女的遺體。

暫時未知Kos自殺原因。Kos的妹妹在網上發文自責，「永別了我最好的哥哥。為何你要令我悲憤如此。我很遺憾沒有早20分鐘到來，幫不到你」，「我開快車前來想阻止你，但我失敗了……如果我再快一點你就不會死。」調查人員指，Kos穿著睡衣在睡房內自殺，有片段顯示房間凌亂。當地警方一名指揮官指，案件是他任職警隊32年來最難受的其中一宗。

明尼阿波利斯與聖保羅及鄰近多個縣組成的「雙城區」(Twin Cities area)是越南苗族民眾在美國最集中的聚居地，佔逾6.6萬人口。