亞裔男駕車衝入叫囂被擊斃 三藩市中國總領館遭撞擊

中國駐美國加州三藩市總領事館遭汽車撞擊。一名亞裔男子駕私家車衝入總領事館的辦證大廳，之後下車叫囂，以英語問「中國共產黨在哪裡？」(Where's the CCP ?)警員到場後懷疑男子藏有武器，開槍將他擊倒。男子送院後證實死亡，當局正調查其動機。領事館已向美方提出嚴正交涉。

事發在當地時間周一下午約3時，涉事男子駕駛一輛藍色本田汽車，撞入總領館辦證部，門口安檢儀器被撞毀。當時正在總領館申請簽證的史丹福大學學生莫查諾夫(Sergii Molchanov)憶述，司機下車後距離他僅約兩米，他看到司機頭部流血，行為古怪，在場人士恐慌不已，隨即在職員指示下疏散。

目擊者︰聽到兩下槍聲

之後他聽到男子叫囂，並問「中國共產黨在哪裡？」保安人員隨即上前，當時他沒看到男子持有武器。保安試圖制服男子，雙方一度對峙，男子曾折返車上。幾分鐘後警員到場，之後莫查諾夫聽到兩下槍聲。

警方因擔心涉事私家車有爆炸裝置，召來拆彈小組及警犬到場協助，據報當時有約11輛警車及救護車趕抵，警方並封鎖附近街區。

男子送院後證實死亡，事件中無其他人受傷，警方正聯同美國國務院及中國領事館人員調查。

領事館發聲明指，事件性質極其惡劣，嚴重威脅現場人員生命安全及嚴重破壞設施和財產，嚴厲譴責暴力襲擊並保留權利追究責任，已向美方提出嚴正交涉，要求迅速查明真相，依法嚴肅處置，並敦促美方按照《維也納外交關係公約》《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》規定，採取一切必要措施，確保總領館人員及館舍安全。