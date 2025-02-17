亞馬遜土著罕見走入社區「借火」 因一事當局急護送離開(有片)

亞馬遜部落與世隔絕，日前一名年輕男土著罕有地走入巴西一個河邊社區。網傳片段和照片可見，他抱著兩件木頭，居民向他示範如何使用打火機，相信他走入城市社區是為了借火種生火。當局接報後立即將他帶離，因土著沒有與外界接觸沒有免疫力，恐他會感染疾病。這名年輕土著在現代世界逗留了不足24小時，便自願離開返回亞馬遜森林。

亞馬遜土著｜土著青年神情平靜

那名土著青年在上周三晚約7時，走到亞馬遜西南部支流普魯斯河(Purus River)旁一個社區，只有下身穿著一塊小布和赤腳，神情平靜，健康良好。從手機拍攝的片段可見居民向他示範用打火機點火。巴西土著事務局Funai的官員聞訊後趕到現場，並於周五發表聲明稱，那名青年已於周四下午返回森林。專業醫護人員為他檢查身體，以評估他是否受任何疾病感染，因亞馬遜部落與世隔絕，對外界的疾病沒有免疫力。他們也表示，已在青年與居民接觸的地區附近建立監視系統，防止外人接近有關部落。