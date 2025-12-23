亞馬遜拒絕1800遙距職位申請　疑為北韓特務

美國科技企業亞馬遜透露，他們拒絕了逾1,800宗的職位申請，原因是懷疑有關申請者是來自北韓的特務。集團表示懷疑這些申請者利用盜取或偽造的身份申請亞馬遜的遙距IT工作。

亞馬遜的安全長施密特（Stephen Schmidt）在社交平台LinkedIn發文，表示有北韓人以偷竊或偽造的身份來申請亞馬遜遙距IT職位，他表示：「他們的目標通常很簡單：找到工作，拿到工資，然後將工資輸送回政權的武器計劃以提供資金」施密特表示，尤其是在美國，這將會是在各行業的一個大趨勢。施密特又表示，在過去一年來自北韓的申請者上升接近三分一。他指，亞馬遜現在使用人工智能（AI）配合人手來篩選求職申請。