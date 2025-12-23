亞馬遜拒絕1800遙距職位申請　疑為北韓特務

美國科技企業亞馬遜透露，他們拒絕了逾1,800宗的職位申請，原因是懷疑有關申請者是來自北韓的特務。集團表示懷疑這些申請者利用盜取或偽造的身份申請亞馬遜的遙距IT工作。
亞馬遜的安全長施密特（Stephen Schmidt）在社交平台LinkedIn發文，表示有北韓人以偷竊或偽造的身份來申請亞馬遜遙距IT職位，他表示：「他們的目標通常很簡單：找到工作，拿到工資，然後將工資輸送回政權的武器計劃以提供資金」施密特表示，尤其是在美國，這將會是在各行業的一個大趨勢。施密特又表示，在過去一年來自北韓的申請者上升接近三分一。他指，亞馬遜現在使用人工智能（AI）配合人手來篩選求職申請。
盜取軟件工程師LinkedIn帳戶
施密特指出，這些詐騙分子與由外國遙控在美國的「筆記簿型電腦農場」進行合作。他指這些詐騙分子亦開始使用更複雜的策略，他們會盜取閒置的LinkedIn帳戶，特別是真正的軟件工程師。施密特呼籲企業應小心這些求職者，並向相關部門舉報。而美國今年6月就表示，在全國查獲29個由北韓IT人經營的「筆記簿型電腦農場」。
他指出，不法分子利用洩漏的憑證劫持閒置的LinkedIn帳戶，以獲取驗證。他們專門針對真正的軟體工程師，試圖抹黑他們的信譽。他敦促各公司向有關部門舉報可疑的求職申請。美國司法部指這些「農場」會用偷取或偽造的美國人身份，為北韓人獲得美國的工作。在7月美國亦起訴一名協助營運「筆記簿型電腦農場」的美國女子，涉嫌幫助北韓的IT工作者獲得超過300間美國企業的工作，並獲得1,700美元報酬，女子最後被判囚逾8年。