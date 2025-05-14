亞馬遜送貨員客戶前院便溺　半小時兩次令網民震驚(有片)

上周日(11日)的母親節，美國洛杉磯一名身穿亞馬遜制服的女送貨員，在送貨期間竟然在收貨人家外前院便溺，令人更震驚的是，這名送貨員在半小時內，在另一收貨人家門外再次便溺。
綜合報道，事發於11日早上，第一段閉路電視片段顯示，女送貨員在清晨6時15分，從門廊走開時，在樓梯階上看起來正在拉起褲子，另有一些東西看起來像人類糞便的物體。不到半小時後，同一名女送貨員在另一屋外前院，除下短褲，接著地面出現不明液體。其中一名受害人表示，她的丈夫去給她買母親節咖啡並到門口拿禮物時，遇到這個糟透的情況。真的很噁心，這是第一次遇到」。
亞馬遜：涉事員工已被終止服務關係
亞馬遜發言人證實，影片中人士屬於第三方合作公司的合同員工，對方已被終止服務關係，發言人說：「我們對該送貨員不可接受的行為深感震驚，並向受影響客戶道歉」。公司強調，將加強承包商管理。亞馬遜送貨員在民宅門口上便溺的事件並非第一次發生，據報，在2017年、2020年，均有類似事件發生。
Amazon drivers are now delivering poop directly to your doorstep. pic.twitter.com/yfXdUCf4wF— Brandon (@Trash_Man84) May 13, 2025