亞馬遜遭美國聯邦貿易委員會控告 誘騙百萬人訂閱Prime服務：取消流程太複雜

記者陳怡伶／綜合報導
美國聯邦貿易委員會（FTC）昨日(21日)指控電商巨擘亞馬遜（Amazon）利用操控性策略，欺騙數百萬人訂閱其Prime付費服務，但訂閱後卻難以取消。這是FTC本月對亞馬遜作出的第3次法律行動。
《CNBC》報道，1份在美國華盛頓州西部地區法院提交的訴訟檔案稱，亞馬遜的領導層放慢或拒絕了讓用戶更容易取消訂閱服務的更正，因為這些更正將會對亞馬遜的收益產生不利影響。FTC指控亞馬遜的用戶介面使用具操縱性、脅迫性或欺騙性的「暗黑模式」（Dark Patterns），誘騙消費者註冊將自動續訂Prime服務。FTC要求亞馬遜遭民事罰款和永久禁令，杜絕日後的違規行為。
伊利亞特流程
FTC稱，亞馬遜讓消費者很難在沒有訂閱Prime的情況下在其網站上購買商品，而且亞馬遜通過一、兩次點選就能輕鬆訂閱Prime，卻建立了1個「4頁、6次點選、15個選項」的複雜取消程序，這在內部被稱為 「伊利亞特流程」。FTC主席麗娜汗（Lina Khan）在一份聲明中表示：「亞馬遜欺騙用戶，讓人墮入定期訂閱的陷阱之中，而沒有取得他們同意。這不僅讓用戶感到困擾，還害他們花很多錢」。
對此，亞馬遜發言人雷曼（Heather Layman）則以聲明駁斥，稱FTC的主張在事實和法律上均虛假不實，「事實上，客戶喜歡Prime，我們的設計明確且簡單，讓客戶能方便地註冊或取消他們的Prime會員」。
1個月內3次法律行動
FTC自2021年3月以來一直在調查Prime服務的註冊和取消流程。Prime會員方案於2005年推出，年費139美元（約1,088港元），包括貨物宅配、影音串流等其他服務，在全球擁有2億多個會員，並為亞馬遜創造了數十億美元的收入。
市場研究公司Insider Intelligence資深分析師米契爾沃夫（Evelyn Mitchell）表示，FTC是衝著亞馬遜而來的，用戶訂閱容易、取消困難，雖是業界普遍運用的手法，不過以亞馬遜強大的市場力量，FTC應該較容易就能證明，消費者因亞馬遜阻礙其取消選擇而受害。
這是FTC在1個月內對亞馬遜作出的第3次法律行動。FTC於5月底宣布與亞馬遜「Ring」門鈴案以580萬美元（約4,540萬港元）和解，FTC主張該款具攝影功能的門鈴被用來監視某些顧客。同日，FTC也宣布亞馬遜同意支付2,500萬美元（約1.96億港元）作為另一宗侵犯兒童隱私案件的和解金。
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