亞馬遜遭美國聯邦貿易委員會控告 誘騙百萬人訂閱Prime服務：取消流程太複雜

記者陳怡伶／綜合報導

美國聯邦貿易委員會（FTC）昨日(21日)指控電商巨擘亞馬遜（Amazon）利用操控性策略，欺騙數百萬人訂閱其Prime付費服務，但訂閱後卻難以取消。這是FTC本月對亞馬遜作出的第3次法律行動。

《CNBC》報道，1份在美國華盛頓州西部地區法院提交的訴訟檔案稱，亞馬遜的領導層放慢或拒絕了讓用戶更容易取消訂閱服務的更正，因為這些更正將會對亞馬遜的收益產生不利影響。FTC指控亞馬遜的用戶介面使用具操縱性、脅迫性或欺騙性的「暗黑模式」（Dark Patterns），誘騙消費者註冊將自動續訂Prime服務。FTC要求亞馬遜遭民事罰款和永久禁令，杜絕日後的違規行為。

伊利亞特流程

FTC稱，亞馬遜讓消費者很難在沒有訂閱Prime的情況下在其網站上購買商品，而且亞馬遜通過一、兩次點選就能輕鬆訂閱Prime，卻建立了1個「4頁、6次點選、15個選項」的複雜取消程序，這在內部被稱為 「伊利亞特流程」。FTC主席麗娜汗（Lina Khan）在一份聲明中表示：「亞馬遜欺騙用戶，讓人墮入定期訂閱的陷阱之中，而沒有取得他們同意。這不僅讓用戶感到困擾，還害他們花很多錢」。

對此，亞馬遜發言人雷曼（Heather Layman）則以聲明駁斥，稱FTC的主張在事實和法律上均虛假不實，「事實上，客戶喜歡Prime，我們的設計明確且簡單，讓客戶能方便地註冊或取消他們的Prime會員」。