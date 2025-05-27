亞馬遜部落不滿被指沉迷A片　告紐時等索償1.8億美元

亞馬遜雨林原始部落「馬魯波」(Marubo)於2023年透過美國富豪馬斯克(Elon Musk)的星鏈(Starlink)衛星，順利連上網路，不過《紐約時報》去年6月一篇報道，就指馬魯波人接觸網路後長者擔憂年輕人使用手機成癮、聊天群組充滿八卦、未成年人觀看A片等等，意外引發全球媒體以「馬魯博人沉迷成人片」等聳動關鍵字轉載報導，即使《紐時》事後發文闢謠也無濟於事，引發部落不滿，引進網路的部落負責人憤而提告求償《紐約時報》等多家媒體1.8億美元(14.1億港元)。

綜合報道，《紐約時報》巴西分社社長Jack Nicas在2024年4月間拜訪部落，紀錄網路對當地帶來了影響，並於同年6月2日發布專文。這篇文章快速被全球媒體引用，相關媒體多以聳動的「馬魯博成人片成癮」等標題為報導。事後馬魯博人紛紛抗議，部落負責人Enoque Marubo也透過社群澄清，表示幸好有網路才能即時得知外界誤解，Jack也為此再前往部落，並發布後續追蹤報道，為部落澄清闢謠。