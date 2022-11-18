亞馬遜CEO：裁員將持續到2023年　員工嘲如《魷魚遊戲》

美國網購巨擘亞馬遜(Amazon)傳出削減約1萬人手，佔公司白領職位3%，全球員工則佔不足1%。事隔數日，行政總裁Andy Jassy終於開腔，指公司裁員將一路持續到2023年，該公司正針對經營情況做出調整。有員工批評管理層訊息太少，不知道自己是否下一個被裁對象，嘲諷狀況如Netflix驚悚劇集《魷魚遊戲》(Squid Game)。
《彭博社》(Bloomberg)報道，Andy Jassy發表聲明，指設備和圖書部門的員工已收到裁員通知，且亞馬遜已向部分員工提供自願離職方案。報道刊登的文件顯示，亞馬遜向其中許多員工提供60天的過渡期來找新工作，若他們這段時間沒找到新工作，將依年資來給予遣散費。
Andy Jassy又說，裁員計畫流程會延續到新的一年，意味隨著領導層繼續人事調整，還會縮減更多職位。這些決定將在2023年初通知受影響的員工和部門。
管理層訊息太少 員工不安自嘲如《魷魚遊戲》
亞馬遜裁員事件傳出後，有些員工在該公司線上留言板上發文，批評Andy Jassy連日對此事保持沉默，並質疑他未像Meta行政總裁朱克伯格透過舉行虛擬員工大會一樣，跟大家說明情況。
報道指，由於管理階層的訊息太少，亞馬遜留言板很快充斥數千名員工的貼文，他們互相交換彼此對裁員和遣散費的意見。不少人抱怨，前途未明令人不安，難以集中精神工作；亦有人冷嘲熱諷，有員工希望搞清楚自己是否下個被開除對象，將情況比喻為劇集《魷魚遊戲》。