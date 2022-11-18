亞馬遜CEO：裁員將持續到2023年　員工嘲如《魷魚遊戲》

美國網購巨擘亞馬遜(Amazon)傳出削減約1萬人手，佔公司白領職位3%，全球員工則佔不足1%。事隔數日，行政總裁Andy Jassy終於開腔，指公司裁員將一路持續到2023年，該公司正針對經營情況做出調整。有員工批評管理層訊息太少，不知道自己是否下一個被裁對象，嘲諷狀況如Netflix驚悚劇集《魷魚遊戲》(Squid Game)。

《彭博社》(Bloomberg)報道，Andy Jassy發表聲明，指設備和圖書部門的員工已收到裁員通知，且亞馬遜已向部分員工提供自願離職方案。報道刊登的文件顯示，亞馬遜向其中許多員工提供60天的過渡期來找新工作，若他們這段時間沒找到新工作，將依年資來給予遣散費。

Andy Jassy又說，裁員計畫流程會延續到新的一年，意味隨著領導層繼續人事調整，還會縮減更多職位。這些決定將在2023年初通知受影響的員工和部門。