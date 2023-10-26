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國際
2023-10-26 13:20:06

交通意外｜加州貨車爬頭木材鬆脫　踩單車夫妻被砸中慘死

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交通意外｜加州貨車超車木材鬆脫　砸中後方踩單車夫妻慘死 21年美滿婚姻悲劇收場

交通意外｜加州貨車超車木材鬆脫　砸中後方踩單車夫妻慘死 21年美滿婚姻悲劇收場

美國俄勒岡州發生了一起令人震驚的悲劇，10月 17日上午11點左右，一對名叫Christian Deaton和Michelle Deaton的夫婦在美國加州納帕（Napa）郊區騎單車時，不幸遭遇了致命的意外事件。一輛載滿木材的貨車試圖超越他們時，貨車上的木材突然鬆脫擊中兩人，導致這對結婚21年的夫婦不幸身亡。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，當時這對夫妻正沿著納帕（Napa）郊區的單車步道享受著陽光明媚的天氣。此時，一輛時速60公里的貨車想超越他們，然而，這一刻竟成了他們幸福旅程的終點。貨車上裝載的木材突然鬆動，砸中了Christian Deaton和Michelle Deaton。

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52歲的Christian Deaton當場身亡，而48歲的Michelle Deaton被緊急送往醫院，經過搶救後同樣離世。這對夫妻已經擁有21年的婚姻，Christian Deaton和Michelle Deaton擁有共同興趣和甜蜜的感情，經常在朋友之間被羨慕。他們經常一起參加各種運動和旅行活動，包括單車旅行、徒步旅行以及獨木舟。Deaton夫婦友人Thompson表示，他們總是一起努力改變變得更好。朋友們都對此對難得一見的幸福夥伴離世感到深感不捨。事故發生後，55歲的貨車司機留下警方調查。目前，警方尚未確認該司機是否會接受任何刑事責任，案件仍在調查中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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