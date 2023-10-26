交通意外｜加州貨車爬頭木材鬆脫　踩單車夫妻被砸中慘死

美國俄勒岡州發生了一起令人震驚的悲劇，10月 17日上午11點左右，一對名叫Christian Deaton和Michelle Deaton的夫婦在美國加州納帕（Napa）郊區騎單車時，不幸遭遇了致命的意外事件。一輛載滿木材的貨車試圖超越他們時，貨車上的木材突然鬆脫擊中兩人，導致這對結婚21年的夫婦不幸身亡。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，當時這對夫妻正沿著納帕（Napa）郊區的單車步道享受著陽光明媚的天氣。此時，一輛時速60公里的貨車想超越他們，然而，這一刻竟成了他們幸福旅程的終點。貨車上裝載的木材突然鬆動，砸中了Christian Deaton和Michelle Deaton。