亨利夫婦稱遇狗仔隊飛車狂追2小時　司機：車程只有10分鐘無危險

英國亨利王子與妻子梅根周二(16日)晚間結束一場公開活動後，指座車時遭到狗仔隊飛車追逐逾2小時「險些釀成大禍」。然而，司機卻表示，他不會將這描述成一場追逐，開車過程只有10分鐘，而且很安全。白金漢宮亦表示，不會評論。

綜合報道，亨利夫婦當晚在紐約參加完一場活動後，與梅根的母親Doria Ragland一同乘坐的士，遭到一批狗仔隊追蹤。亨利夫婦發聲明指，「一群極具侵略性的狗仔隊」追逐了2個多小時，至少6輛車窗遮蔽的車輛在追趕過程中闖紅燈、開上人行道、單行道逆向等多次違規，險些釀成交通事故，影響路上其他駕駛、行人與2名紐約警察」，聲明又指，表示明白公眾人物會引起大眾興趣，但絕對不應犧牲任何人的安全，認為傳播有關照片將助長高度侵入性的做法構成危險。