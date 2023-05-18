亨利夫婦稱遇狗仔隊飛車狂追2小時　司機：車程只有10分鐘無危險

英國亨利王子與妻子梅根周二(16日)晚間結束一場公開活動後，指座車時遭到狗仔隊飛車追逐逾2小時「險些釀成大禍」。然而，司機卻表示，他不會將這描述成一場追逐，開車過程只有10分鐘，而且很安全。白金漢宮亦表示，不會評論。
綜合報道，亨利夫婦當晚在紐約參加完一場活動後，與梅根的母親Doria Ragland一同乘坐的士，遭到一批狗仔隊追蹤。亨利夫婦發聲明指，「一群極具侵略性的狗仔隊」追逐了2個多小時，至少6輛車窗遮蔽的車輛在追趕過程中闖紅燈、開上人行道、單行道逆向等多次違規，險些釀成交通事故，影響路上其他駕駛、行人與2名紐約警察」，聲明又指，表示明白公眾人物會引起大眾興趣，但絕對不應犧牲任何人的安全，認為傳播有關照片將助長高度侵入性的做法構成危險。
白金漢宮拒評論事件
不過，接載亨利一家的的士司機Sukhcharn Singh在接受《華盛頓郵報》(The Washington Post) 採訪時表示：「我不認為我會稱之為追逐。我從來沒有覺得自己處於危險之中，這不像電影中的汽車追逐。他們(亨利一家)很安靜，看起來害怕，但這是紐約，很安全。」他說，他們應該是上車之前就被跟著，安保人員擔心他們的位置被更廣泛地暴露，於是著他開車到警局，估計整個車程約10分鐘。
紐約市市長亞當斯(Eric Adams)批評狗仔隊行為是魯莽且不負責任的事件，他還提到了車禍亡故的黛安娜王妃：「我想我們之中，應該沒有多少人忘記他媽媽是怎麼死的。」至於白金漢宮亦回應美媒《Insider》指，不會評論事件。