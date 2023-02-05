亨利自爆失身於美麗姐姐 身份曝光 剷泥車女司機爆「是我」憶露天交歡細節 曾捏他某部位(有片)

英國亨利王子在自傳《Spare》(後備)中，提及自己在尚未成年時，在英國一處鄉郊地區失身於一名美麗的年長女士(a beautiful older woman in the countryside)，令各方好奇不已。早前有傳聞稱女事主是現年57歲的英國女星伊莉莎伯凱莉(Elizabeth Hurley)，但伊莉莎伯凱莉隨即否認，如今一名40歲剷泥車女司機突然「自首」，公開宣稱自己就是當年奪走亨利童貞的「美麗姐姐」。 育有兩名子女、現年40歲的沃波爾(Sasha Walpole)宣稱就是當年與亨利發生性行為的「姐姐」，而事實上她只較亨利年長兩歲。據報沃波爾當年在位於格洛斯特郡、王儲查理斯的海格洛夫莊園(Highgrove Gardens)內任職馬夫，負責照料馬匹，因此一早便認識亨利，相當友好。

亨利失身｜慶生期間外出「呼吸」翻雲覆雨 沃波爾爆料稱，當年是亨利採取主動，二人在威爾特郡(Wiltshire)的村落諾頓(Norton)中，一間名為The Vine Tree的酒吧後的一處田野，發生了「你情我願又火花四濺」的性行為。 目前任職剷泥車司機的沃波爾稱，二人翻雲覆雨之前，她邀請16歲的亨利(而非書中所稱的17歲)到上述酒吧，為她慶祝19歲生日，而亨利贈送了一隻「豬小姐」(Miss Piggy)公仔及一張生日卡給她。據稱二人喝了不少酒，而臨離開酒吧前，亨利問沃波爾︰「要不要去吸口煙？」於是二人就到了酒吧後方的田野。

亨利失身｜女事主︰書中「騎馬」情節屬實 當時為晚上約11時，四處漆黑但溫暖。沃波爾憶述︰「他開始吻我……那是熱情及強烈的。我們都知道(將發生甚麼事)。之後很快就由親吻變成躺在地上」。沃波爾續說，一切都來得迅速又激烈，心知二人是朋友，不應該這樣做，但卻又因此擦出火花，「他對我來說不是『亨利王子』，他是亨利，是我的朋友，而情況變得有點失控，令人覺得下流……不應該發生」。 但沃波爾強調「我們並無計劃這樣做，那不是早有預謀的，我也不知道他是處子之身。他沒有給人仍是處子之身的感覺，他似乎知道自己在做甚麼。那是迅速、狂野又刺激的。我們當時都醉了，如果沒醉就不會發生這種事。」 亨利在《Spare》提及騎馬及被對方打臀部的「情節」，沃波爾證實了有關描述，並她指記得當時曾拍打及用手捏亨利的臀部，並指亨利在《Spare》的描述有幽默感。她稱「他的描述是準確的——令我真正吃驚的是他如實地寫出來」，但強調沒有因此覺得被冒犯。

亨利失身｜事後分頭返回酒吧 遺失皮帶被取笑 儘管沃波爾形容二人的過程有多美好，但話鋒一轉又稱，「老實講，他沒有確保我也盡興。始終他還年輕，你要年長一點才懂那回事。當日的事熱情爆發的一瞬而已。」最終二人因聽到朋友在酒吧出來的聲音，而急急整理衣裝再「前後腳」返回酒吧，跟大夥兒匯合。 「我們起來，穿回衣服，然後同意分頭返回酒吧」，她指這樣做其實可能令事件更可疑，因為「若我們只是出去吸一口煙，應該一起回來才對。我們雖然只出去了15分鐘，但相信保鑣已開始擔心了。」當沃波爾返回酒吧，「朋友看到我都大笑起來，原來我的皮帶不見了」；而亨利則躲進外面一個電話亭內，由保鑣帶回。 翌日沃波爾醒來後感到宿醉且有種古怪感覺，「我不是在想，『我跟亨利王子發生了關係』，『天啊，我跟亨利睡過』……而是你跟朋友發生了關係的那種尷尬，你越界了。」之後朋友找到了她丟失在田野附近的皮帶，並問她到底發生了甚麼事，沃波爾稱她封口沒說，只稱「我真的不知道！」