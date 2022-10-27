亨利跪低？回憶錄延至明年1月出版  最後關頭急改寫 怕爆料太重手

英國亨利王子原定於今年秋季推出回憶錄，大爆人生心路歷程，預料會大爆種種王室內幕。然而因女王伊利拉伯二世離世，全球各地緬懷哀悼，亨利及出版社為免引發眾怒，只好押後出版日期，最新消息稱該書會延至明年1月才面世。據報亨利為免書中內容太過火，在最後關頭臨急臨忙，要求出版社改寫。

英國王室｜亨利回憶錄延至2023年出版

英國《每日郵報》報道，亨利的回憶錄押後至明年1月10日出版。出版社Penguin Random House較早前表示，該書將會是一本「親密和窩心的回憶錄」，並稱「亨利王子將交出一幅坦誠及迷人的個人景像」。據報亨利的回憶錄將提及亨利從小時候到現在，活於公眾視線內的生涯，亦包括他入伍兩度前赴阿富汗，以及成為丈夫及父親的喜悅。

據報出版社給予亨利及夫人梅根的報酬為出3本書，合共3,680萬英鎊(約3.4億港元)，其中約1,840萬英鎊(約1.7億港元)已預先支付，出版社曾透露亨利會把稿酬捐作慈善用途。

英國王室｜亨利最後關頭要求改寫回憶錄內容

《每日郵報》上月曾報道，亨利於最後關頭要求出版社為回憶錄內容，作出多處重大修改(some significant alterations)，原因是擔心祖母才剛離世，以及父親查王斯剛繼位為國王，書中內容恐怕不太為人接受。報道指亨利此舉或被視為他已準備跟王室餘下成員採取較為和解的策略，但這亦令亨利陷入兩難，他既不想跟王室關係進一步惡化，但若決定封咀、大量刪除爆料內容，又恐影響回憶錄銷量。