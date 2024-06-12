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國際
2024-06-12 10:29:00

亨特非法買槍案3項罪名全部成立　成美國第一家庭首例

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亨特非法買槍案3項罪名全部成立，成美國第一家庭首例。(AP)

亨特非法買槍案3項罪名全部成立，成美國第一家庭首例。(AP)

美國特拉華州聯邦法院陪審團裁定，總統拜登的小兒子亨特(Hunter Biden) 涉非法管有及構買槍械等3項控罪全部罪名成立，成為第一個被定罪的現任美國總統子女。拜登表示，將尊重司法程序，接受陪審團的裁決。亨特的代表律師指，亨特正考慮就裁決提出上訴。

報道指，亨特聞判後與家人和朋友擁抱，其後在妻子梅莉莎(Melissa Cohen)和第一夫人吉爾的陪同下離開法院。亨特其後發表聲明，表示對裁決結果感到失望，但有幸得到家人的支持。他的代表律師Abbe Lowell表示，亨特正研究上訴的可能性。拜登發表聲明，重申接受裁決，在亨特考慮上訴的同時，將繼續尊重司法程序，並強調為兒子克服毒癮感到驕傲。拜登早前受訪時表明不會特赦亨特。法官未有定下判刑日期，但指通常會在120天內處理，意味可能會在美國大選前的10月中旬進行。

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亨特仍將面對另外9項控罪。(AP)

亨特仍將面對另外9項控罪。(AP)

亨特還將面對另外9項控罪

54歲的亨特涉嫌在201810月購買一支點三八左輪手槍，填表時向槍店作虛假陳述，隱暪自己使用藥物成癮，以及在使用成癮藥物期間購買槍支。該等罪名的判刑倘若分期執行，最高刑期是監禁25年和75萬美元的罰款。亨特還將面對司法部指控他未繳納140萬美元稅款的案件。亨特被起訴9項控罪，包括3項重罪和6項輕罪，他被控2016年至2019年期間逃稅，涉及140萬美元，一旦罪名成立，將面臨長達17年的監禁。

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