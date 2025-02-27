京都一小學男老師在女更衣室裝筆型針孔攝影機　偷拍17女童被捕

日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。校方報警後調查發現，偷拍惡狼竟然是學校一名37歲男老師。
偷拍畫面中發現拍到了男教師的臉
據《NNN》和《ABC NEWS》等日媒綜合報道，京都府宇治市一所小學的37歲男性教師諸橋祐貴，遭控在2024年11月在學校內的女子更衣室內安裝「鋼筆式針孔攝影機」，估計至少有17名女童受害。
警方表示，當初是學校方面主動聯絡警方，表示「我們在更衣室發現被安裝攝影機」，而在調閱偷拍畫面過程中，發現鏡頭拍到了男教師諸橋的臉，因而鎖定他的身分。
諸橋被逮捕後對犯行坦承不諱，他表示「大概是秋天開始的吧，我潛入女子更衣室安裝了這支筆型攝影機」。
警方公開筆型針孔攝影機模樣
警方事後也公開了這支筆型針孔攝影機的模樣，整枝筆約15公分，和一般的鋼筆外觀沒什麼兩樣。
但在筆桿上方扣環部分，明顯有一個微小圓形鏡頭，但若沒仔細查看根本難以察覺。而在轉開筆桿後，整支筆分為兩半，在筆身的位置還有傳輸線插孔。
如今偷拍狼師被以違反性姿態攝影處罰法遭逮捕，將深入調查是否涉及其他案件。宇治市教育委員會也發聲明表示，「發生這種事真的非常遺憾、痛心至極，我們將盡力防止類似事件再度發生，以挽回家長們的信任」。
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