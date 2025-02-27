京都一小學男老師在女更衣室裝筆型針孔攝影機　偷拍17女童被捕

日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。校方報警後調查發現，偷拍惡狼竟然是學校一名37歲男老師。

偷拍畫面中發現拍到了男教師的臉

據《NNN》和《ABC NEWS》等日媒綜合報道，京都府宇治市一所小學的37歲男性教師諸橋祐貴，遭控在2024年11月在學校內的女子更衣室內安裝「鋼筆式針孔攝影機」，估計至少有17名女童受害。

警方表示，當初是學校方面主動聯絡警方，表示「我們在更衣室發現被安裝攝影機」，而在調閱偷拍畫面過程中，發現鏡頭拍到了男教師諸橋的臉，因而鎖定他的身分。

諸橋被逮捕後對犯行坦承不諱，他表示「大概是秋天開始的吧，我潛入女子更衣室安裝了這支筆型攝影機」。