熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-27 18:00:00

京都一小學男老師在女更衣室裝筆型針孔攝影機　偷拍17女童被捕

分享：
京都一小學男老師在女更衣室裝筆型針孔攝影機　偷拍17女童被捕

京都一小學男老師在女更衣室裝筆型針孔攝影機　偷拍17女童被捕（圖／翻攝NNN）

adblk5

日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。校方報警後調查發現，偷拍惡狼竟然是學校一名37歲男老師。

偷拍畫面中發現拍到了男教師的臉

NNNABC NEWS等日媒綜合報道，京都府宇治市一所小學的37歲男性教師諸橋祐貴，遭控在2024年11月在學校內的女子更衣室內安裝「鋼筆式針孔攝影機」，估計至少有17名女童受害。

警方表示，當初是學校方面主動聯絡警方，表示「我們在更衣室發現被安裝攝影機」，而在調閱偷拍畫面過程中，發現鏡頭拍到了男教師諸橋的臉，因而鎖定他的身分。

諸橋被逮捕後對犯行坦承不諱，他表示「大概是秋天開始的吧，我潛入女子更衣室安裝了這支筆型攝影機」。

adblk6
日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。(X@PACIFICOCE28974) 日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。(X@PACIFICOCE28974) 日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。(X@PACIFICOCE28974) 日本京都宇治市一間小學的女子更衣室，日前被發現安裝了筆型針孔攝影機。(X@PACIFICOCE28974)

警方公開筆型針孔攝影機模樣

警方事後也公開了這支筆型針孔攝影機的模樣，整枝筆約15公分，和一般的鋼筆外觀沒什麼兩樣。

但在筆桿上方扣環部分，明顯有一個微小圓形鏡頭，但若沒仔細查看根本難以察覺。而在轉開筆桿後，整支筆分為兩半，在筆身的位置還有傳輸線插孔。

如今偷拍狼師被以違反性姿態攝影處罰法遭逮捕，將深入調查是否涉及其他案件。宇治市教育委員會也發聲明表示，「發生這種事真的非常遺憾、痛心至極，我們將盡力防止類似事件再度發生，以挽回家長們的信任」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能