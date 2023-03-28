京都保津川遊船發生意外　1船員死亡至少1人失蹤（更新）

【16:30更新】日本京都名勝的嵐山，其中一個著名的旅遊點保津川遊船在今早（28日）發生意外，一輛載有約30人的遊船在途中觸礁及翻沉，目前據報1名船員證實死亡，至少1人被沖走失蹤。當地警方表示，船上的6名女乘客因為體溫過低被送到醫院治療，6人分別3名20多歲、其餘3人分別十多歲、三十多歲及五十多歲，但情況並不嚴重。

在當地時間今早的11時半，涉事的保津川遊船營運公司報警，表示有一艘遊船觸礁，有關意外是由附近的另一艘遊船發現後以無線電通知船公司。當地傳媒指，事發地點為水流較急的上游。營運公司代表受訪時解釋，指船隻在今早10時40分左右出發，約15分鐘抵達急流，負責掌舵的船員操作失誤，並跌落河中。船隻之後落入一個旋渦，並且撞到石頭後翻轉。