京都保津川遊船發生意外　1船員死亡至少1人失蹤（更新）

【16:30更新】日本京都名勝的嵐山，其中一個著名的旅遊點保津川遊船在今早（28日）發生意外，一輛載有約30人的遊船在途中觸礁及翻沉，目前據報1名船員證實死亡，至少1人被沖走失蹤。當地警方表示，船上的6名女乘客因為體溫過低被送到醫院治療，6人分別3名20多歲、其餘3人分別十多歲、三十多歲及五十多歲，但情況並不嚴重。
在當地時間今早的11時半，涉事的保津川遊船營運公司報警，表示有一艘遊船觸礁，有關意外是由附近的另一艘遊船發現後以無線電通知船公司。當地傳媒指，事發地點為水流較急的上游。營運公司代表受訪時解釋，指船隻在今早10時40分左右出發，約15分鐘抵達急流，負責掌舵的船員操作失誤，並跌落河中。船隻之後落入一個旋渦，並且撞到石頭後翻轉。
25遊客全部獲救
船公司透露，當時船上包括4名船員以及25名遊客，當中3人為小童，意外時都穿上了救生衣。而其中1名51歲的男船員被救起時已沒有生命跡象，在治療後已證實死亡。警方就表示，大部份的遊客已被救回到岸邊，但消防人員曾表示，有消息指其中3人被水流沖走，船公司及後證實1名40多歲的男船員失蹤，而25名的乘客全部已證實安全。船公司已安排6艘的船隻在附近協助搜索。
現場是京都的龜岡市，保津川遊船是日本江戶時代，商人以水路將木材源嵐山運往下游的方式，途中有多個急流，路程約長16公里，需時2個小時，平時吸引不少外國遊客參與。而今年的遊船在本月12日才恢復營運，在事發後今日下午的遊船已全部停止。