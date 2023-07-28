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2023-07-28 15:37:56

京都兩高中生拍片跳軌放上網　最終被警方送檢

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京都少年拍片跳軌面對檢控。(影片截圖)

京都少年拍片跳軌面對檢控。(影片截圖)

日本兩名高中生，在上月於京都的一個火車站內，拍攝影片橫越路軌。當地警方今日（28日）向家庭裁判所發出檢控書。警方調查指，兩名學生的危險行為，是因為「想拍有趣的影片」。

年輕人為了拍攝影片希望獲取注意，已是世界中的話題。在上月，日本就有兩名高中生，在京都的一個火車站拍片，片中的男子在兩邊月台跳上跳落來回了一遍。並表現得很有趣的樣子，然而影片在放上社交網絡就引起了問題。

少年在路軌來回地走動。(影片截圖)

少年在路軌來回地走動。(影片截圖)

京都的叡山電鐵在事後就發現有關的問題，原因影片就是在叡山電鐵的岩倉站拍攝。因此鐵路公司隨即發報警，指出有關的影片在網上傳播。警察方面最終就透過閉路電視，確定拍片及跳軌的兩名少年身分。警方表示，跳軌的少年以及拍片的少年，同樣被當局以違反鐵路營運法，向家庭裁判所提交檢控書。

警察表示，兩名少年在被調查時表示：「想拍有趣的影片」。早前日本已有青少年，因為貪玩拍攝在食肆搗亂以及滋擾的影片，最終被警方檢控，而且亦面臨巨額的賠償。

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