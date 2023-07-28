京都兩高中生拍片跳軌放上網　最終被警方送檢

日本兩名高中生，在上月於京都的一個火車站內，拍攝影片橫越路軌。當地警方今日（28日）向家庭裁判所發出檢控書。警方調查指，兩名學生的危險行為，是因為「想拍有趣的影片」。

年輕人為了拍攝影片希望獲取注意，已是世界中的話題。在上月，日本就有兩名高中生，在京都的一個火車站拍片，片中的男子在兩邊月台跳上跳落來回了一遍。並表現得很有趣的樣子，然而影片在放上社交網絡就引起了問題。