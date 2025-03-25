京都市通過大幅調高住宿稅上限至1萬日圓 料明年3月1日實施｜日本旅遊

日本京都市議會周二(25日)通過條例，將上調酒店和旅館等設施徵收的住宿稅上限，從現在每人每晚1,000日圓(約51.6港元)，提高至1萬日圓(約516港元)，成為全日本最高的住宿稅制。實施日期有待確定，市政府早前表示，預計明年3月1日實施。
京都市從2018年10月起，對所有住在京都市付費設施的旅客徵收「住宿稅」，包括酒店、日式旅館等。住宿費用每晚2萬日圓(約1,033港元)以下，每人每晚徵收200日圓(約10.3港元)；2萬至5萬日圓(約2,583港元)徵收500日圓(約25.8港元)；5萬日圓以上徵收1,000日圓(約51.6港元)。
京都住宿稅制將分5級
新方案將目前的3級稅額細分為5級，住宿費用低於6,000日圓(約310港元)，每人每晚徵收200日圓；6000日圓以上、未滿2萬日圓，徵收400日圓(約20.6港元)；2萬日圓以上、未滿5萬日圓，徵收1,000日圓；5萬日圓以上、未滿10萬日圓(約5,169港元)，徵收4,000日圓(約206港元)；10萬日圓以上徵收1萬日圓(約516港元)，相當於目前的10倍。
日本總務省指出，這是全日本採用定額制住宿稅的地方政府中，金額最高的稅制，獲得總務大臣批准後，計劃於明年3月實施。
京都住宿稅收入大增
京都市政府估計，稅額上調後，住宿稅的收入預計將超過2023年度創下的最高紀錄，從52億日圓(約2.68億港元)增至約126億日圓(約6.51億港元)，是目前的2倍以上。這些稅收將用於解決旅客帶來的交通擠塞、垃圾等問題，以及用於道路等基礎設施，以改善市民生活。
京都豪華酒店愈開愈多
京都市長松井孝治早前表示，「由於豪華酒店增加，每晚住宿費10萬日圓以上變得十分普遍，這是考慮到負擔能力做出的調整。即使短期內因為住宿稅提高，可能帶來負面影響，但從中長期來看，這能提升京都作為『文化都市』的價值，為京都的發展創造更多空間。」