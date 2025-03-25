京都市通過大幅調高住宿稅上限至1萬日圓 料明年3月1日實施｜日本旅遊

日本京都市議會周二(25日)通過條例，將上調酒店和旅館等設施徵收的住宿稅上限，從現在每人每晚1,000日圓(約51.6港元)，提高至1萬日圓(約516港元)，成為全日本最高的住宿稅制。實施日期有待確定，市政府早前表示，預計明年3月1日實施。

京都市從2018年10月起，對所有住在京都市付費設施的旅客徵收「住宿稅」，包括酒店、日式旅館等。住宿費用每晚2萬日圓(約1,033港元)以下，每人每晚徵收200日圓(約10.3港元)；2萬至5萬日圓(約2,583港元)徵收500日圓(約25.8港元)；5萬日圓以上徵收1,000日圓(約51.6港元)。