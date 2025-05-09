京都民宿要以色列人簽與戰爭罪行無關聲明　駐日使館批歧視

日本媒體報道，京都市的一間民宿因為要求入住的以色列人簽署「與戰爭罪行」無關的聲明，被以色列駐日本大使館向民宿、京都市長及京都府知事去信抗議，批評為歧視行為。據報在京都市內也發生過以色列人被拒絕入住事件，故以色列使館要求日本進行調查及防止事件再發生。

據日本《產經新聞》的報道，一名以色列男性遊客，在上月入住京都市內一間民宿時，在展示出以色列護照後，被要簽署一份聲明，否認自己參與過戰爭罪行，報道指男子是以色列海軍的預備軍人。有關的聲明當中，要求入住者承諾沒有參與過針對平民、兒童及女性的襲擊，以及會遵守國際法及國際人權法等。報道指，該名男子最初拒絕簽署聲明，並指不想介入政治問題，但最後因為怕引起麻煩還是簽署。以色列駐日本大使其後向京都府知事西脇隆俊以及京都市市長松井孝治去信，要求徹查事件，並預防同樣事件再發生。京都市在4月24日向民宿進行調查。