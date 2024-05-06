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國際
2024-05-06 14:54:00

京都站發現「四鹽化一黃酸」背包引爆炸恐慌　5線列車一度停駛影響8.5萬人

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京都站發現「四鹽化一黃酸」背包引爆炸恐慌　5線列車一度停駛影響8.5萬人

京都站發現「四鹽化一黃酸」背包引爆炸恐慌　5線列車一度停駛影響8.5萬人

日本京都JR車站5日下午發現一個寫著「四鹽化一磺酸」的背包，被放在車廂置物架內，懷疑是爆裂物，一度驚動拆彈小組到場，還影響8.5萬人。事後證實背包內只有衣服和手套，而這六個漢字，其實是一艘帆船的名稱。

往來京都站有5條路線列車一度停駛

綜合日媒報導，日本時間下午4點半，一列湖西線列車抵達京都車站時，被乘客通報車廂置物架上放置了可疑背包，因為上面寫著「四鹽化一黃酸」六個漢字，乍看像化學藥品的名稱。

獲報後，大批員警和消防趕抵現場，拆彈小組人員還穿上厚重的防爆衣和頭套抵達現場，往來京都站有5條路線列車一度停駛，由於是黃金週收假最後一天，多達8.5萬名旅客受到影響。

最後證實只是虛驚一場，正當拆彈小組小心翼翼將背包打開，只看到幾件衣服和手套等普通用品，沒有任何爆裂物。

本尊竟然是一個帆船俱樂部的「帆船名稱」

消息一出，有好奇的日本網友進行網路搜索，發現「四鹽化一黃酸」根本不是什麼化學物質，本尊竟然是琵琶湖一個帆船俱樂部的「帆船名稱」，應為帆船主人姓名的讀音。

網友笑翻，紛紛留言表示「怎麼有這種船名？」、「背包主人應該已經在冒冷汗了。」也有人說，若發現者是理工科的乘客，應該就不會大驚小怪，因為「黃」這個字根本不用於元素表中。

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而據《MBS NEWS》報導，目前背包及裡面的物品已經物歸原主，失主當初真的只是忘了拿，沒想到引發騷動。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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