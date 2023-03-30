京都遊船意外尋回失蹤船員遺體　乘客批未有解釋救生衣穿着方法

日本京都在周二（28日）發生的遊船翻側意外，墮河的40歲船員遺體今早（30日）由當地警察及消防尋回。日本傳媒訪問其中一位當時的乘客，乘客批評登船時未有講解救生衣的穿着方式，在出事時自己僅得臉部浮在水面。

京都保津川遊船意外，當地救援人員在今早約11時前，在下游約500米的位置發現了一名男性的遺體，相信是失蹤的男船員。當局昨日已將意外的遊船打撈及放上岸邊，船頭的位置出現明顯的損毀。根據日本傳媒報道，意外的時候船尾操作船舵的職員出錯，令船出現「空舵」，船之後就落入旋渦，並撞上其中一塊大石，船頭的3名船員意外後跌入水中，當中最前的一名51歲職員在現場證實傷重死亡，而另一名40歲的船員就失蹤，其餘乘客及職員之後獲救，並僅數人輕傷。