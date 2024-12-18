京都餐廳中英文寫「滿座」日文見「請進」　律師揭因怕犯法

日本京都一帶的餐廳，上個月被網友發現，在門口告示有著英、中、日3種語文，中文寫道「不湊巧是滿座」，英文則寫「沒有空位」(no vacancy)，但日文寫的卻是「如果讀得懂這段話，請入店」，事件引發網友們熱議。有律師指出，業者之所以用「語言」來過濾顧客，是因為用其他方式可能觸犯法律。

綜合報道，京都因為「觀光公害」旅客過多而飽受壓力，雖然許多餐廳歡迎外國觀光客，但也有業者沒有足夠會講外語的員工，在繁忙時段也沒空利用翻譯軟體接待客人，使實際接待客人時遭遇困難。但如果直接在告示上寫明拒絕外國觀光客，可能會被視為種族歧視。對於使用語言來篩選顧客是否可以，律師杉山大介對此表示：「僅接待特定語言使用者的行為，可能會被視為歧視，但不一定違法。」因為日本法律不會單純判定「歧視是不對的，因此違法」，而是評估行為的目的和效果是否不正當。因此，討論某件行為是否構成歧視沒有意義，重要的是該行為是否正當。