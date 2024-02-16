京都「天橋立」遊客觀景時遭推落15米山谷　同行同事惡作劇玩出禍

有「日本三景」美譽的京都「天橋立」是日本人氣景點，不料如今驚傳意外！一名遊客以倒樹蔥姿勢觀景時，遭同事狠推，結果跌落15米山谷，驚險過程全被監視器拍下。
根據《NNN》和《關西電視台》等多家媒體綜合報道，當地時間15日下午2點半左右，位於京都宮津市的天橋立傘松公園監視器拍到，一名觀光客爬上觀景台上，彎腰準備從兩腿間眺望知名的「天橋立」美景時，突然遭背後一名男子用力一推，他整個人失去重心，接着就消失在鏡頭前。
監視器拍下事發畫面
當地警方證實，被推的是一名50多歲男性，而動手推人的是他的同事，自以為幽默想開玩笑，沒想到這麼一推，害得男子飛過柵欄，摔落15米山谷。
警方及消防獲報趕到現場，費了九牛二虎之力，才將男子救上來，趕緊將他送醫急救。據悉，他的臉部及全身多處挫傷，胸部還受到嚴重衝擊需住院治療，所幸沒有生命危險。
彎腰倒樹蔥從胯下觀賞
據悉，京都天橋立、廣島嚴島及宮城縣陸奧之松島被稱為「日本三景」，在長約3.6公里的沙灘上，有着8000多棵松樹形成的林蔭。
各地遊客來到這裏必做的，就是彎腰倒樹蔥從胯下觀賞「天橋立」，因為如此看來天地顛倒，宛如一條在天上飛躍的巨龍，因此也被取名為「飛龍觀」。
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