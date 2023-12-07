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國際
2023-12-07 14:00:35

京阿尼縱火案控方指受害人創日本刑事案最多　促判疑兇青葉真司死刑

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被告的青葉真司當時被拍到在工作室附近出現。(資料圖片)

被告的青葉真司當時被拍到在工作室附近出現。(資料圖片)

在日本2019年造成36人死亡的京都動畫（京阿尼）工作室縱火案，經過長達近3個月的聆訊，即將審結。檢察官在今日（7日）向法院提出判刑要求，在陳詞中指事件是「日本刑事審判歷史上，受害者人數最多」的重大案件，要求對疑出的青葉真司判處死刑。

在近日的聆訊，多名死者家屬以及事件倖存者出庭作供。有倖存者對自己沒能拯救其他的同事及前輩而感到內疚，青葉真司亦有向受害者表示道歉。然而不少的死難家屬及倖存者都指責青葉的行為，並要求青葉以自己的生命償還有關的罪行。在今日的陳詞，檢察官指案件是日本刑事史上受害人數最多的一件，又指「被告理解到事件的危險，雖然被告表面作出道歉，但是他的所作所為卻是相反，並對受害者造成傷害。」檢控指，判予極刑是無可避免的事。

日本2019年京都動畫工作室被縱火事件展開審訊。(資料圖片)

日本2019年京都動畫工作室被縱火事件展開審訊。(資料圖片)

經22次聆訊下月底作宣判

青葉在早前的審訊中，曾經重申是因為自己認為，京都動畫的作品抄襲了自己的小說而心生怨恨，但在周三（6日）的審訊上，開腔向家屬及受害者道歉，不過家屬仍要求對青葉作出死刑判決。青葉回應時表示：「我會嚴肅地接受處分」。

案件的其中一個爭議，是青葉有沒有承擔刑事責任的能力，當中控方認為青葉完全有能力接受，而辮方則指青葉因為長期無法區分妄想與現實，缺乏對善惡的判斷能力，在犯案時處於精神錯亂狀態，因此不能承擔有關刑責。審訊至今進行了22日的聆訊，預計在明年1月25日作宣判。

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