京阿尼縱火案控方指受害人創日本刑事案最多　促判疑兇青葉真司死刑

在日本2019年造成36人死亡的京都動畫（京阿尼）工作室縱火案，經過長達近3個月的聆訊，即將審結。檢察官在今日（7日）向法院提出判刑要求，在陳詞中指事件是「日本刑事審判歷史上，受害者人數最多」的重大案件，要求對疑出的青葉真司判處死刑。

在近日的聆訊，多名死者家屬以及事件倖存者出庭作供。有倖存者對自己沒能拯救其他的同事及前輩而感到內疚，青葉真司亦有向受害者表示道歉。然而不少的死難家屬及倖存者都指責青葉的行為，並要求青葉以自己的生命償還有關的罪行。在今日的陳詞，檢察官指案件是日本刑事史上受害人數最多的一件，又指「被告理解到事件的危險，雖然被告表面作出道歉，但是他的所作所為卻是相反，並對受害者造成傷害。」檢控指，判予極刑是無可避免的事。