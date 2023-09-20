熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-20 17:01:36

京阿尼縱火被告首開腔道歉　庭上反問家屬：難道京阿尼就不需要負責？

分享：
京阿尼縱火案被告青葉真司。(路透社)

京阿尼縱火案被告青葉真司。(路透社)

造成36人死亡，32人受傷的日本京都動畫（京阿尼）工作室縱火案，案件今日（20日）進入第8次的公開審訊。45歲的疑兇青葉真司，在庭上首次親口向受害者家屬致歉。然而他在接受受害者家屬以及律師的盤問時，卻反問「難道京阿尼就不需要追究了嗎？」

在2019年造成極大傷亡的京阿尼縱火案，今日繼續進行公開的審訊，並有受害者人引用日本法律的規則，容許受害人或代表律師向被告進行查問，當中有8名受害者及受害人的代表律師直接盤問。其中時任京都動畫的董事，也是當年人氣動畫《涼宮春日的憂鬱》的作畫監督池田晶子，其丈夫問到：「在引起這事件之前，你就沒有向周圍的人傾訴的嗎？」青葉回應：「基本上就沒有，我自己的問題我會自己尋找解決方法。」

Ad Block
2019年的京都動畫縱火案，造成36人死亡。(美聯社)

2019年的京都動畫縱火案，造成36人死亡。(美聯社)

之後池田再問：「池田晶子是你的目標嗎？你知道這事件的對象都有孩子的嗎？」青葉回覆：「我不是針對個人，我目標只有京阿尼。對不起，我沒有想到這麼遠的事。」這是青葉首次開口向受害人道歉。青葉在之前的聆訊中，承認是《涼宮春日》的作品啟發他開始學寫小說。

被告承認對京阿尼仍有怨恨

其後另一位受害人的代表律師就再問青葉：「你沒有考慮到受害人嗎？」此時青葉變得強硬，並反問律師：「與此同時，京阿尼抄襲作品（青葉自稱）就沒有考慮了嗎？」雖然裁判官之後着青葉注意言行，不過青葉續說：「我自己會承擔自己的責任，但是京阿尼的就完全不需要追究嗎？」律師之後再問：「你對京阿尼仍有怨恨嗎？」青葉貌似興奮地說：「還是有的」。

在之前的審訊中，青葉真司承認自己的罪行，並指是因為京阿尼抄襲他的小說而作案。辯方律師就以因為精神病患而令青葉失去理智，在精神不穩的狀況下犯罪，希望獲判無罪或減刑。而檢控方就認為青葉只是因為在小說比賽中落選，而作出失去理性的報復行為。

縱火案死者的池田晶子，事發前是京都動畫的董事及多套人氣動畫的作畫總監督。(網上圖片) 被告青葉真司承認是因為《涼宮》系列小說而開始嘗試寫小說。(網上圖片)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受