京阿尼縱火被告首開腔道歉　庭上反問家屬：難道京阿尼就不需要負責？

在2019年造成極大傷亡的京阿尼縱火案，今日繼續進行公開的審訊，並有受害者人引用日本法律的規則，容許受害人或代表律師向被告進行查問，當中有8名受害者及受害人的代表律師直接盤問。其中時任京都動畫的董事，也是當年人氣動畫《涼宮春日的憂鬱》的作畫監督池田晶子，其丈夫問到：「在引起這事件之前，你就沒有向周圍的人傾訴的嗎？」青葉回應：「基本上就沒有，我自己的問題我會自己尋找解決方法。」

造成36人死亡，32人受傷的日本京都動畫（京阿尼）工作室縱火案，案件今日（20日）進入第8次的公開審訊。45歲的疑兇青葉真司，在庭上首次親口向受害者家屬致歉。然而他在接受受害者家屬以及律師的盤問時，卻反問「難道京阿尼就不需要追究了嗎？」

之後池田再問：「池田晶子是你的目標嗎？你知道這事件的對象都有孩子的嗎？」青葉回覆：「我不是針對個人，我目標只有京阿尼。對不起，我沒有想到這麼遠的事。」這是青葉首次開口向受害人道歉。青葉在之前的聆訊中，承認是《涼宮春日》的作品啟發他開始學寫小說。

被告承認對京阿尼仍有怨恨

其後另一位受害人的代表律師就再問青葉：「你沒有考慮到受害人嗎？」此時青葉變得強硬，並反問律師：「與此同時，京阿尼抄襲作品（青葉自稱）就沒有考慮了嗎？」雖然裁判官之後着青葉注意言行，不過青葉續說：「我自己會承擔自己的責任，但是京阿尼的就完全不需要追究嗎？」律師之後再問：「你對京阿尼仍有怨恨嗎？」青葉貌似興奮地說：「還是有的」。

在之前的審訊中，青葉真司承認自己的罪行，並指是因為京阿尼抄襲他的小說而作案。辯方律師就以因為精神病患而令青葉失去理智，在精神不穩的狀況下犯罪，希望獲判無罪或減刑。而檢控方就認為青葉只是因為在小說比賽中落選，而作出失去理性的報復行為。